Dania z jajek cieszą się dużą popularnością ze względu na wartość odżywczą i pierwszorzędne wrażenia smakowe. Nie warto się ograniczać, jedząc za każdym razem tę samą jajecznicę albo omlet. Pasta jajeczna nie tylko wyśmienicie smakuje, ale jest też łatwa do przygotowania. Można wzbogacić ją o różne składniki, aby dopasować jej walory do własnych preferencji.

Jako wszechstronny dodatek sprawdzi się o każdej porze dnia. Wraz z pełnoziarnistym pieczywem stanie się bazą sycącego śniadania lub lunchu. Lekka kolacja z pastą jajeczną w roli głównej to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą wieczorem zaspokoić głód, ale nie chcą fundować swoje ciężkich dań na koniec dnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podać ją w charakterze dipu do kanapek lub krakersów podczas domowych przyjęć.