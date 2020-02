Pasty kanapkowe z dodatkiem twarogu

Bogate w białko smarowidła sprawią, że długo będziesz czuła się najedzona. Dzięki warzywom zapewnisz sobie też dodatkową porcję witamin i mikroelementów

Zdjęcie Buraczana pasta do pieczywa /123RF/PICSEL

Buraczkowa z fetą

Czas przyrządzenia: 50 min Składniki dla: 4 porcji Składniki 2 buraki czerwone

30 dag sera feta

po 2 łyżki jogurtu i oliwy

1 ząbek czosnku

2 łyżki orzechów włoskich

sól

pieprz

1 łyżka miodu

sok z 1/2 cytryny

kminek

tymianek

8 kromek chleba

Sposób przygotowania

Buraczki upiecz w łupinkach (ok. 90 minut w 180°C). Potem obierz je i wystudź. Odłóż trochę fety do posypania kanapek, resztę sera utrzyj z jogurtem oraz oliwą na gładko. Następnie dodaj czosnek przeciśnięty przez praskę. Buraczki posiekaj, albo grubo zetrzyj. Orzechy włoskie pokrój na kawałeczki. Rozdrobnione składniki wrzuć do masy z fety. Pastę przypraw miodem, sokiem z cytryny oraz solą, pieprzem, kminkiem i tymiankiem. Przełóż nią pieczywo, posyp resztą sera. Udekoruj np. rukolą