Paszteciki z kapustą i grzybami

Paszteciki z jarskim farszem zazwyczaj kojarzą się z Wigilią, ale tak naprawdę dobrze smakują przez okrągły rok i stanowią przepyszną, domową przegryzkę na słono.

Składniki 0,5 kg kapusty kiszonej

1 cebula

2-3 pieczarki

pieprz ziołowy

sól wg uznania (można bez soli)

duża łyżka majeranku

2 liście laurowe

3 ziarnka ziela angielskiego

2 łyżki oleju

woda

Przygotowanie farszu:

Kroimy kapustę kiszoną, wkładamy ją do garnka, zalewamy zimną wodą, dodajemy przyprawy, gotujemy do miękkości (w garnku wody powinno być tyle, aby odrobinę wystawała ponad kapustę). Po ugotowaniu odcedzamy kapustę, odciskając nadmiar wody.

Na patelni podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulę i pokrojone w kostkę pieczarki. Gdy będą usmażone, dodajemy je (razem z olejem z patelni) do ugotowanej kapusty. Starannie mieszamy powstały farsz, a gdy ostygnie, można go nakładać.

Składniki • 50 g drożdży

3 jajka + białko lub całe jajko do posmarowania ciasta

1/4 szklanki cukru

1 szklanka mleka (może być roślinne)

3/4 szklanki oleju

około 1 kg mąki tortowej

szczypta soli

Przygotowanie ciasta:



Rozczyn: do wysokiej szklanej miski wrzucamy pokruszone drożdże (w temp. pokojowej). Posypujemy je łyżką cukru, a gdy cukier się rozpuści, dodajemy pół szklanki ciepłego mleka (nie gorącego!) i tyle mąki, aby powstało ciasto nieco bardziej gęste niż naleśnikowe, mieszamy. Przykrywamy całość suchą ściereczką. Zostawiamy rozczyn do wyrośnięcia (ok. 10 minut).

Ciasto: w naczyniu z pozostałym letnim mlekiem roztrzepujemy jajka. Mleko z roztrzepanymi jajkami wlewamy do miski z wyrośniętym rozczynem, lekko mieszamy, wsypujemy cukier, sól, ponownie mieszamy, wsypujemy mąkę i dalej mieszamy, na koniec wlewamy powoli olej, następnie wolno dosypujemy dalej mąkę, mieszamy.

Gdy ciasto zrobi się "gęste", zaczynamy wyrabiać je jedną ręką, a gdy uzyska jednolitą konsystencję, wyciągamy je na stolnicę podsypaną mąką i wyrabiamy obiema rękami. Podsypujemy mąką i ugniatamy, do momentu, aż ciasto zacznie odchodzić od ręki i będzie całkowicie jednolite. Wtedy umieszczamy je z powrotem w wysypanej mąką misce. Przykrywamy ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu do wyrośnięcia na godzinę.

Gdy wyrośnie - podwoi swoją objętość, wykładamy je na stolnicę podsypaną mąką, dzielimy na trzy równe części i rozwałkowujemy je po kolei na trzy kwadraty. Następnie każdy kwadrat dzielimy nożem na kwadraciki. Na każdy środek kwadracika nakładamy łyżeczkę farszu. Następnie tworzymy zakładki po obu stronach kwadracika i go rolujemy od dołu do góry. Utworzone paszteciki układamy na trzy blaszkach posmarowanych tłuszczem. Wierzch pasztecików smarujemy roztrzepanym jajkiem. Pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia na 20 min.

Pieczenie: Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Po uzyskaniu tej temperatury wkładamy paszteciki do piekarnika. Pieczemy do czasu ich zarumienienia się.