Ulubiony obiad? Większość osób na tak postawione pytanie odpowie bez namysłu: "Schabowy z ziemniakami i z surówką!" - nic dziwnego, kotlet schabowy to prawdziwy król polskiego stołu. Aby był jeszcze smaczniejszy, warto zastosować pewien trik.

Zdjęcie Kotlet schabowy jest tak lubiany, że doczekał się nawet swojego święta - obchodzi się je 7 listopada! /123RF/PICSEL

Co zrobić, by wydobyć z kotletów głębię smaku? Poza dobrej jakości mięsem, tzw. podwójną panierką (szczegóły w przepisie poniżej) warto wykorzystać następujący trik - surowe, rozbite tłuczkiem mięso, przed smażeniem umieszcza się na kilka godzin w miseczce z chłodnym mlekiem oraz cebulą pokrojoną w krążki i ząbkiem czosnku pokrojonym w plasterki. Dzięki temu prostemu zabiegowi kotlety będą dobre jak nigdy dotąd!

Składniki 500 g schabu

1-2 całe jajka

3 czubate łyżki bułki tartej

2 łyżki mąki krupczatki

smalec do smażenia (ew. olej)

sól, pieprz

opcjonalnie: 1 szklanka mleka, 1 cebula, ząbek czosnku

1. Mięso oczyszczamy, dzielimy na równe kotlety, usuwamy ewentualne błonki, dokładnie rozbijamy tłuczkiem z obu stron. Opcjonalnie - przetrzymujemy je w miseczce z mlekiem, cebulą i czosnkiem.



2. Jajko wbijamy do osobnej miseczki i mieszamy intensywnie, aż do połączenia się żółtka z białkiem.



3. Kotlety lekko posypujemy solą i pieprzem. Odkładamy je na kilka minut. Obtaczamy w mące, zanurzamy w rozmąconym jajku, a następnie panierujemy w bułce tartej. W kolejnym kroku ponownie zanurzamy je w jajku i panierujemy w samej bułce tartej - dzięki podwójnemu panierowaniu będzie jeszcze smaczniej.



4. Na patelni podgrzewamy tłuszcz do wysokiej temperatury. Aby nie pryskał, możemy lekko posypać jeszcze zimny solą. Gdy tłuszcz się rozgrzeje, nieco zmniejszamy płomyk i zaczynamy smażyć kotlety po kilka minut z obu stron.



5. Gotowe kotlety odciskamy z nadmiaru tłuszczu przy pomocy ręcznika papierowego i serwujemy z ulubionymi dodatkami - ziemniakami, frytkami bądź kluskami oraz wybranymi warzywami (do schabowego pasują m.in. mizeria i kapusta zasmażana).