Pavlova to torcik bezowy z bitą śmietaną udekorowany owocami, nazwany tak na cześć rosyjskiej legendarnej primabaleriny, Anny Pawłowej. Deser ten występuje w różnych wariantach smakowych i kolorystycznych, w zależności od wykorzystanych dodatków.

Beza



Składniki 4-5 białek z jajek

1 łyżka kakao

200 g cukru (może być ksylitol)

1 kopiasta łyżeczka mąki (skrobi) ziemniaczanej

1 łyżeczka soku z cytryny

Masa



Składniki 1 op. budyniu, np. czekoladowego lub śmietankowego

1/2 kostki margaryny

1 i 1/2 szklanki mleka 3,2 proc.

3 łyżki cukru

Dekoracja



Składniki 200-300 g dowolnych owoców

1. Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka będziemy mogli wykorzystać do pożywnej jajecznicy lub omletu. Białka ubijamy, stopniowo dodając cukier. Całość miksujemy lub bardzo starannie mieszamy.



2. Gdy piana białkowa będzie już gęsta i sztywna, dodajemy mąkę, kakao i sok cytrynowy, łączymy składniki (najlepiej poprzez zmiksowanie) do uzyskania jednolitej masy.



3. Gotową pianę przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia tworząc z piany okrąg, wyrównując starannie brzegi. W środku tworzymy wgłębienie, a wierzch piany wyrównujemy.



4. Nagrzewamy piekarnik do 140 stopni. Wkładamy blachę z pianą, zmniejszamy temp. do 120 stopni i pieczemy godzinę. Po tym czasie po raz kolejny zmniejszamy temp. o 20 stopni i pieczemy pianę w 100 stopniach przez kolejną godzinę lub półtorej. Następnie wyłączamy piekarnik, wyciągamy bezę, pozostawiamy ją, by odstała kilka godzin (najlepiej na całą noc).



5. Budyń gotujemy na mleku według instrukcji z opakowania. W wysokim naczyniu łączymy miękką margarynę z budyniem - dolewamy go stopniowo i miksujemy całość do uzyskania jednolitej konsystencji. Powstałą masę wykładamy na bezę - najefektowniej będzie, gdy posłużymy się szprycą. Na wierzchu układamy owoce.



RADA - najlepiej sprawdzą się owoce lekko kwaskowate, które będą przełamywać słodycz deseru.