Aura tego tygodnia zachęca do spokojniejszego podejścia do trudnych kwestii. W pracy na etacie możesz liczyć na podziw innych, co pomoże ci uwierzyć w siebie. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pobudzić swój intelekt do działania, a dostaną wszystko, co najlepsze. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia każdą rozmowę przejdą pozytywnie. W sprawach finansowych dbaj o to, aby być jak najbardziej niezależnym. W weekend nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem emocji.