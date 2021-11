Minitortille z warzywami i kurczakiem (lub bez mięsa)

Jedna z najprostszych przekąsek na imprezę to minitortille z warzywami i kurczakiem. Aby je przygotować, potrzebujesz:



Składniki tortille

miks sałatek, ulubiony rodzaj sałaty bądź kapustę pekińską,

pierś z kurczaka,

przyprawa do gyrosa,

papryka,

ogórek,

serek śmietankowy.

Kurczaka pokrój w paski, obtocz w przyprawie do gyrosa, a następnie usmaż i odstaw do przestygnięcia. Pokrój w słupki paprykę i ogórka, kapustę pekińską (jeśli jej używasz) poszatkuj, a liście sałaty porozrywaj. Tortille posmaruj serkiem śmietankowym. Na połowie placka ułóż sałatę, paprykę, kurczaka i ogórek, a następnie zroluj całość. Przekrój tortillę na pół, a następnie każdą połówkę także podziel na pół. Minitortille z warzywami i kurczakiem możesz ułożyć pionowo w miseczce — tak prezentują się najciekawiej.

Tostowe szaszłyki

Składniki Chleb tostowy,

szynka,

ser żółty,

masło,

czosnek

Tostowe szaszłyki to mało znana, szybka przekąska na imprezę. Jej przygotowanie zajmie parę chwil, a zaskoczysz swoich gości ciekawym pomysłem. Na kromce chleba tostowego ułóż ser i szynkę, a następnie znów połóż ser, szynkę i chleb tostowy — powtórz tę czynność dziesięć razy. Wbij w kanapkową wieżę patyczki do szaszłyków i pokrój ją na kwadraty, tak by w każdym znajdował się patyczek. Ułóż szaszłyki na blaszce co pieczenia i posmaruj roztopionym masłem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Włóż do rozgrzanego na 180 stopni Celsjusza piekarnika i podpiekaj 10 - 15 minut.

Francuskie kieszonki z kabanosami i ketchupem

Zdjęcie Pomysł na szybkie przekąski na imprezę andrzejkową: Francuskie kieszonki z kabanosem / 123RF/PICSEL

Składniki rolka ciasta francuskiego lub wykonane samodzielnie ciasto,

paczka kabanosów,

ketchup

Ciasto francuskie rozwałkuj i posmaruj obficie ketchupem. Podziel ciasto na kwadraty o boku około 6 - 8 centymetrów i ułóż na nich pokrojone na kawałki kabanosy. Zawiń każdy z rogów ciasta do środka. Włóż do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika na 10 - 15 minut.

Farsz z kabanosów możesz zastąpić oliwkami i serem pleśniowym bądź parówkami.

Talerz smakowitości

Zdjęcie Talerz smakowitości, czyli zdrowa i szybka przekąska na imprezę andrzejkową / 123RF/PICSEL

Mówi się, że “jemy oczami", bo rzeczywiście chętniej sięgamy po potrawy, które wyglądają apetycznie. Czasem potrzeba naprawdę niewiele, by przykuć uwagę gości do stołu. Wystarczą:

Składniki Seler naciowy,

papryka,

ogórek,

marchewka,

pomidorki koktajlowe,

50 ml majonezu,

50 ml śmietany,

sól,

pieprz,

5 ząbków czosnku

Wszystkie dotychczasowe pomysły na szybkie przekąski imprezowe czasem przygotowania pobija talerz smakowitości. Wystarczy, że umyjesz i pokroisz warzywa. Następnie przeciśnij czosnek przez praskę i wymieszaj z majonezem, śmietaną oraz przyprawami. W centralnym punkcie talerza ułóż małe naczynie z dipem, a wokół pokładaj warzywa, tak by ich kolory ze sobą kontrastowały.

Do tej przekąski możesz użyć dowolnych warzyw, które lubisz.

Jajka w majonezie na krakersach

Zdjęcie Jajka w majonezie na krakersach, czyli nowa odsłona tradycyjnej przekąski / 123RF/PICSEL

Wśród pomysłów na szybkie przekąski imprezowe znalazł się też jajka w majonezie. Danie od dawna znane polskiej kuchnia, choć ostatnio nieco zapomniane.





Składniki słoik majonezu,

paczka krakersów,

sól i pieprz do smaku,

10 jajek

Jajka ugotuj na twardo, obierz i pokrój na grube kawałki.

Wymieszaj jajka z majonezem z solą i pieprzem. Wyłóż jajka w majonezie na krakersy.

Dzięki pomysłom na szybkie przekąski na imprezę andrzejkową przyrządzisz poczęstunek w parę chwil, dzięki czemu zyskasz więcej czasu na przygotowanie siebie do tego wydarzenia.

***



