Wypiek z francuskim rodowodem może zostać podany właściwie na każdy posiłek. Tym razem proponujemy tartę w wersji wytrawnej, z dodatkiem pieczarek i wędliny.

Zdjęcie Trudno poprzestać na jednym kawałku /123RF/PICSEL

Mąkę przesiewamy przez sito na stolnicę. W środku powstałego kopczyka tworzymy wgłębienie, w którym umieszczamy dwa żółtka, masło posiekane nożem, dwie łyżki wody i szczyptę soli. Składniki łączymy i zagniatamy z nich gładkie ciasto. Odstawiamy na 30 minut, następnie rozwałkowujemy.

Formę do tarty wykładamy papierem do pieczenia. Wyklejamy ją kawałkami rozwałkowanego ciasta, nadmiar ciasta zawijamy na bokach. Nakłuwamy ciasto widelcem, wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i zapiekamy przez 20 minut.



Szykujemy farsz: pieczarki i obraną cebulę myjemy i kroimy (pieczarki w plasterki, cebulę w piórka). Na patelni rozgrzewamy olej, podsmażamy cebulę, gdy się zrumieni, dodajemy pieczarki, a następnie wędlinę pokrojoną drobno. Doprawiamy, mieszamy, smażymy wszystko razem kilka minut.



Do miseczki wbijamy jajka, rozkłócamy je, by połączyć żółtka z białkami. Do jajecznej masy wlewamy śmietanę, mieszamy, dodajemy po szczypcie soli i pieprzu. Usmażoną zawartość patelni wykładamy na upieczone ciasto, zalewamy masą śmietanowo-jajeczną, posypujemy zieleniną. Zapiekamy całość ok. 20 min. w temp. 180 stopni.