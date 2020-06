Pyszna pieczeń z mielonego mięsa, którą można jeść zarówno na ciepło, jak i na zimno. Smakowity sos wzbogaci smak dania i sprawi, że domownicy będą je chcieli jeść na okrągło.

Zdjęcie Pieczeń rzymska z sosem /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 50 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 duża czerstwa kajzerka

mleko

3 cebule

1 kg mielonej łopatki

1 jajko

2 ząbki czosnku

1 puszka pomidorów bez skórki

sól, pieprz

olej, cukier

Sposób przygotowania:

1. Kajzerkę włóż do miseczki, zalej mlekiem. Odstaw do namoczenia. Obierz i poszatkuj drobno jedną cebulę.



2. Do miski włóż mielone mięso z łopatki. Dodaj posiekaną cebulę, odciśniętą lekko kajzerkę oraz jajko. Wyrób gładką masę. Przełóż ją do wyłożonej pergaminem keksówki, wyrównaj wierzch. Wstaw do piekarnika. Piecz około 60 minut w temp. 180°C.

3. Czosnek przeciśnij przez praskę. Pozostałe cebule obierz i poszatkuj. Przesmaż na dwóch łyżkach oleju. Dodaj czosnek, smaż do zrumienienia. Wrzuć zmiksowane pomidory z zalewą. Sos dopraw solą, pieprzem i cukrem. Gotuj 5 min. Podawaj do mięsa.