Pieczone pierogi z warzywami

Pierogi w nieco innej, ale równie smacznej wersji. Nadzienia zadowolą smakiem wszystkich!

Zdjęcie Pierogi ze szpinakiem /123RF/PICSEL

Koperty ze szpinakiem

Składniki 1 op. mrożonego ciasta francuskiego (bez laktozy)

1 op. mrożonego szpinaku

20 dag fety (bez laktozy)

1 ząbek czosnku

1 cebula

1 łyżka oleju

sól pieprz

gałka muszkatołowa

1 żółtko do posmarowania

Sposób przygotowania

Szpinak rozmroź i dokładnie osącz. Ciasto francuskie rozmrażaj 20-25 minut w pokojowej temperaturze. Cebulę i czosnek obierz, drobno posiekaj. Na patelni rozgrzej olej. Zeszklij na nim czosnek i cebulę. Dołóż szpinak. Smaż 3-5 minut. Zdejmij z ognia.

Reklama

Do szpinaku dodaj pokruszoną fetę. Farsz przypraw na pikantnie solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Rozmrożone płaty ciasta francuskiego cienko rozwałkuj.

Placek potnij na kwadraty o boku ok. 10 cm. Na środku każdego połóż porcję farszu szpinakowo-serowego. Rogi zawiń do środka i zlep ponad farszem, formując koperty. Pierożki ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj roztrzepanym żółtkiem. Wstaw do piekarnika uprzednio rozgrzanego do temperatury 180°C. Piecz około 30 minut (na złoty kolor).