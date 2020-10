Pierogi z dynią

Pomysł na pyszne pierogi w jesiennym wydaniu.

Zdjęcie Pierogi z omastą /123RF/PICSEL

Składniki - ciasto 3 szklanki mąki pszennej

1 płaska łyżeczka soli

1/4 kostki masła

1 szklanka gorącej wody Składniki - nadzienie 30 dkg dyni

1 opakowanie sera feta

sól do smaku

pieprz

gałka muszkatołowa

suszony majeranek

Sposób przygotowania

Mąkę, sól, masło połączyć ze sobą, dodać gorącą ale nie wrzącą wodę, zagnieść, uformować kulkę z ciasta. Dynię obrać, pokroić i upiec w piekarniku. Następnie rozdrobnić blenderem, gdy nieco przestygnie. Dodać do dyni ser feta oraz wszystkie przyprawy. Wymieszać.

Ciasto rozwałkować, wykrawać szklanką spore kółka, na każdy krążek nakładać farsz i lepić pierogi. Do garnka wlać wodę, osolić i zagotować. Na gotującą się wodę wrzucać pojedynczo pierogi i gotować przez 2 min, do momentu wypłynięcia. Jako omasta świetnie sprawdzi się rozpuszczone w rondelku masło z dodatkiem bułki tartej.