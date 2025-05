Zanim jednak zabierzemy się za sadzenie naszych małych roślinek do gruntu, musimy się upewnić, że mamy do czynienia z hortensją bukietową, a nie ogrodową. Dlaczego? Ponieważ te drugie można sadzić wyłącznie w dwóch terminach: albo późną wiosną, albo jesienią, ponieważ są wrażliwsze na surowe warunki pogodowe. Hortensje bukietowe mogą być sadzone przez cały okres wegetacyjny: od wiosny aż do jesieni, chociaż nie powinniśmy tego robić ani w trakcie siarczystych mrozów, ale także nie zbyt późno, by nasza sadzonka zdążyła dobrze zadomowić się w gruncie. Wiele osób zachęca do tego, aby hortensja bukietowa była sadzona od marca, do października.