Placuszki twarogowe z truskawką

Ponadczasowy przysmak, który przypadnie do gustu każdemu, kto tylko go spróbuje. Dodatek najsmaczniejszego daru czerwca to przepyszna kropka nad "i".

Zdjęcie Pięknie wyglądają, a smakują jeszcze lepiej /INTERIA.PL

Składniki 0,5 kg twarogu

2 całe jajka

2-3 łyżki cukru

1 op. cukru z wanilią lub podobnego

1 szklanka mąki pszennej

tłuszcz do smażenia

szczypta soli

cukier puder do posypania

1. Twaróg przepuszczamy przez maszynkę (można pominąć ten krok), a następnie starannie rozgniatamy go widelcem w większej miseczce.



2. Do rozgniecionego twarogu wbijamy dwa jajka, dodajemy 2/3 szklanki mąki, szczyptę soli, dwie-trzy łyżki cukru oraz opakowanie cukru waniliowego. Mieszamy.



3. Z zawartości miski zagniatamy ciasto, przekładamy je na stolnicę oprószoną mąką i rozwałkowujemy. Z ciasta wykrawamy kółeczka przy pomocy szklanki, obsypujemy je mąką.



4. Na patelni rozgrzewamy tłuszcz. Smażymy placuszki z obu stron do zrumienienia. Gotowe uzupełniamy truskawkami, ew. posypujemy cukrem pudrem.