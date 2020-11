Tarta to doskonały pomysł na obiad lub kolację, gdy w lodówce zostało trochę niewykorzystanych składników. Smakuje wspaniale!

Zdjęcie Tarta z pieczarkami /123RF/PICSEL

Tarta z pieczarkami

Składniki 2 szklanki mąki pszennej

2 jajka

150 g masła

pół łyżeczki proszku do pieczenia

sól Składniki - farsz 400 g pieczarek

2 małe cebule lub 1 duża

pomidorki koktajlowe

sól pieprz

ser żółty

Sposób przygotowania

Wyrobić ciasto, włożyć na godzinę do lodówki, a w międzyczasie poddusić pieczarki z cebulką. Schłodzone ciasto rozwałkować, ułożyć w foremce do tarty, piec 10 minut w 190 st. C. Następnie przełożyć na ciasto farsz, posypać żółtym serem i zapiekać jeszcze przez około 30 minut w 150 stopniach.