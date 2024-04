Mimo iż w Polsce mango nie cieszy się tak dużą popularnością jak np. banan, warto pamiętać, że ten słodki owoc wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości. Czym się wyróżnia? Jak się okazuje, mango to prawdziwa skarbnica zdrowia.

Mango trafiło do Europy w XVI wieku, systematycznie zyskując na popularności. Wkrótce trafiło pod lupę ekspertów, którzy zgodnie stwierdzili, że niepozorny owoc wykazuje szereg prozdrowotnych dla organizmu właściwości.

Soczyste mango ma przede wszystkim, za sprawą dużej zawartości posiadających silne działanie przeciwutleniające polifenili, wspomagać walkę z komórkami rakowymi . Hamuje także rozwój chorób układu krwionośnego, działając wspomagająco w trakcie chorób. Jest dodatkowo bogatym źródłem wielu witamin - w tym tych z grupy B oraz A, C i E oraz składników mineralnych: miedzi, żelaza, magnezu i potasu. Eksperci zalecają, by sięgały po nie osoby posiadające problemy ze wzrokiem, a także te zmagające się z anemią .

Mango to także naturalny poskramiacz pierwszych oznak przeziębienia . Co więcej, owoc obniża cholesterol, a także nawilża i odmładza skórę. Przede wszystkim polecany jest jednak tym osobom, które walczą o wymarzoną sylwetkę.

Mango w swoim składzie zawiera enzymy nazywane amylazami, które rozkładają węglowodany na cukry proste, wpływając w efekcie na układ trawienny . Dodając do tego sporą zawartość wody i błonnika niepozorny owoc staje się prawdziwym wybawieniem przy okazji walki o wymarzoną sylwetkę. Powoduje bowiem uczucie sytości, sprzyjając jednocześnie odchudzaniu .

Grupa naukowców postanowiła dokładniej przyjrzeć się afrykańskiej odmianie tego owocu, dowodząc, że to odpowiedni wybór dla osób dbających o linię. Eksperci zauważyli, że mango działa odchudzająco, kiedy przyjrzeli się grupie 214 osób, podając im afrykańskie mango w różnych dawkach, samodzielnie lub w połączeniu z innymi suplementami diety. Badania trwające od czterech do dziesięciu tygodni, opublikowane kolejno w Journal of Nutritional Therapeutics, wykazały znaczący spadek wagi oraz redukcję obwodu talii.