Spożywanie konkretnych połączeń jedzeniowych może skutecznie rujnować dietę , co nie pozwala ci dalej chudnąć. Sprawdź, czego się wystrzegać .

Schudnięcie będzie możliwe, jeśli zrezygnujesz z połączenia ziemniaków z tłuszczem . Całkowita rezygnacja z warzywa jest jedynie mitem, który niestety wciąż jest powielany. Bulwy same w sobie są niskokaloryczne, a 100 g ich dostarcza zaledwie 80 kcal . Jednakże zmienia się to w przypadku, gdy oblewamy je masłem, śmietaną czy tłuszczem ze skwarkami.

Tak samo będzie w przypadku połączenia makaronu z wyjątkowo kalorycznym, tłustym sosem. 100 g ugotowanego makaronu dostarcza do organizmu od 110 do 130 kilokalorii. To obfite, wysokokaloryczne dodatki mogą zaburzać dietę.