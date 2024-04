Wybrałyśmy sześć ćwiczeń, które, według trenerów i zawodników fitness, w krótkim czasie modelują ciało i optycznie je wyszczuplają. Trening należy zawsze poprzedzić co najmniej pięciominutową, intensywną rozgrzewką. Na czas eksperymentu warto również zadbać o zdrową, zbilansowaną dietę, a efekty ćwiczeń będą jeszcze lepsze. Ten krótki poradnik jest naprawdę na wagę złota!

Plank, czyli popularna deska to ćwiczenie izometryczne, rzeźbiące brzuch i wzmacniające całe ciało. Prawidłowo wykonany plank angażuje mięśnie głębokie brzucha, wzmacnia ramiona, nogi i kręgosłup.

Squat, czyli popularny przysiad, to proste ćwiczenie mające na celu wzmocnienie i wymodelowanie pośladków; poprawia również wygląd całych nóg. Przy odpowiednim obciążeniu (przysiad ze sztangą) pomaga wymodelować górne partie ciała.

Prostując kolana, powoli wróć do pozycji wyjściowej. Zrób trzy serie po 20 przysiadów.

Staraj się, by kolana nie wychodziły przed palce stóp, a stopy przylegały do podłoża.

Stań w lekkim rozkroku i wciągnij brzuch. Powoli ugnij kolana, wypychając biodra do tyłu.

Wykrok to, według fachowego nazewnictwa, wykonanie kroku w przód przy zgiętych obu nogach - w tym ćwiczeniu ogromne znacznie ma prawidłowa technika! Wykroki wzmacniają mięśnie nóg i pośladków i pomagają pozbyć się cellulitu. Poprawiają również równowagę i krążenie krwi w nogach.

Wróć do pozycji wyjściowej. Zrób trzy serie po 30 wykroków.

Zejdź do podłoża uginając przednią nogę pod kątem 90 stopni, a tylną lekko ugnij w kolanie.

Wypnij klatkę piersiową do przodu i wykonaj krok. Pamiętaj, by kolano nogi, która robi wykrok, znajdowało się przed linią palców stopy.

Nożyce to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na płaski, mocny brzuch. Wyszczuplają również nogi i wzmacniają mięśnie grzbietu.

Połóż się na macie i ułóż ręce wzdłuż tułowia. Pamiętaj, by odcinek lędźwiowy kręgosłupa był maksymalnie dociśnięty do maty.

Choć trudno w to uwierzyć, ćwiczenia ze skakanką mogą zastąpić trening w klubie fitness! Dzięki regularnym podskokom poprawisz kondycję i koordynację, wzmocnisz mięśnie pośladków, ud i ramion oraz elastyczność stawów. Trening ze skakanką skutecznie odchudza - 30 minut skakania pozwala spalić nawet 400 kalorii!

Pajacyki to ćwiczenie, które znamy już od przedszkola - pewnie dlatego nie traktujemy go poważnie. Szkoda, bo może przynieść zaskakujące efekty! Pajacyki to skuteczne ćwiczenie aerobowe angażujące wszystkie grupy mięśni i spalające mnóstwo kalorii.