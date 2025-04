Poważny konkurent dla schabowego. Lepszy?

Z jednej strony, pewnych, doskonałych potraw nie powinno się zmieniać, z drugiej natomiast warto w kuchni eksperymentować, szukając nowych, smakowych doznań. Weźmy na tapet polskiego schabowego, który bez żadnych wątpliwości jest królem wszystkich kotletów.

Absolutnie nie chcemy sprofanować tego kulinarnego dzieła sztuki, a wyłącznie podpowiedzieć, jak od czasu do czasu można go podać w inny sposób. W jaki? Oto dwa przepisy na koreański kotlet schabowy.

Koreański kotlet schabowy - składniki

4 kotlety schabowe bez kości,

¼ szklanki sosu sojowego,

4 ząbki czosnku,

2 łyżki miodu,

1 łyżka oliwy,

2 łyżeczki pasty sriracha (opcjonalnie pasta gochujang)

1 łyżeczka oleju sezamowego,

1 łyżeczka mielonego imbiru,

pieprz mielony.

Koreański kotlet schabowy - przepis

Do miseczki wlewamy sos sojowy, miód, imbir, olej sezamowy i przeciśnięty przez praskę czosnek i pastę sriracha. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Schab doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem i nacieramy naszą marynatą. Tak przygotowane mięso odstawiamy na 30 minut.

Po tym czasie na patelni rozgrzewamy oliwę i smażymy schab po 5 minut z każdej strony. Schab zdejmujemy z patelni i przekładamy do formy przeznaczonej do pieczenia w piekarniku. Piekarnik rozgrzewamy do 200 st. C i pieczemy schab przez 10 minut. Gotowe!

Koreański kotlet schabowy - składniki

4 kotlety schabowe,

½ szklanki mąki pszennej,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

2 jajka,

1½ szklanki panierki panko,

400 ml oleju do smażenia lub oliwy,

5 łyżek ketchupu,

2 łyżki pasty sriracha,

150 ml bulionu wołowego,

1 łyżka masła.

Koreański kotlet schabowy - przepis

Do jednej miseczki wsypujemy mąkę wraz z solą i pieprzem, do drugiej wbijamy dwa jajka i roztrzepujemy je, do trzeciej wsypujemy panko. Schab panierujemy kolejno w mące, jajkach i panko. Olej rozgrzewamy na patelni i smażymy schab do momentu, aż ładnie się zarumieni.

Czas na przygotowanie sosu. Do rondelka dodajemy ketchup, pastę sriracha, bulion i masło. Stawiamy na palniku i gotujemy na niewielkiej mocy przez ok. 10 minut, co jakiś czas mieszając.

Do miseczki wlewamy 50 ml bulionu, dodajemy jedną łyżkę mąki pszennej, całość dokładnie mieszamy. Bulion z mąką wlewamy do gotującego się sosu i mieszamy. Gdy sos zgęstnieje, wyłączamy palnik.

Usmażone kotlety kroimy w paski i polewamy naszym sosem.

Jakie są panny młode w 2025 roku? © 2025 Associated Press