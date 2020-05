Proste przepisy na smakowite potrawy

Na śniadanie, obiad lub kolację. Przygotujesz je w mniej niż godzinę.

Zdjęcie Nadziewana gruszka /123RF/PICSEL

Faszerowana gruszka

Czas przyrządzenia: 50 min Składniki dla: 4 osób Składniki 4 duże twarde gruszki

3 łyżki masła

10 dag niebieskiego sera pleśniowego

szklanka orzechów włoskich

sok z cytryny

2 łyżki miodu

2 gałązki tymianku (może być także suszony)

Sposób przygotowania

1. Gruszki umyj, a następnie przekrój wzdłuż na pół. Za pomocą łyżeczki wydrąż gniazda nasienne. Skrop owoce sokiem z cytryny, by nie ściemniały.



2. Ser rozgnieć za pomocą widelca, a następnie wymieszaj z masłem. Orzechy dość grubo posiekaj, z gałązek tymianku oderwij listki. Razem z orzechami wrzuć do sera i wymieszaj. Farsz nałóż do zagłębień w gruszkach.



3. Każdy owoc owiń folią aluminiową i piecz w temperaturze 190°C przez 15-20 minut (gruszki powinny zmięknąć). Podawaj na ciepło.