Ciasto z owocami i kruszoną sprawdzi się w każdej sytuacji. To deser, do którego znakomicie pasują prawie wszystkie rodzaje owoców. latem oczywiście najlepiej sięgać po te sezonowe, ale zimą z powodzeniem możemy użyć mrożonych lub nawet tych z kompotu. Tym razem proponujemy przepis na pyszne ciasto z truskawkami. Jego smak przywołuje wspomnienia z dzieciństwa.

Ciasto z truskawkami i kruszonką

Składniki 2 szklanki mąki pszennej tortowej - 320 g

kostka masła - 200 g

5 średnich jajek

około 3/4 szklanki cukru - 170 g

2 łyżeczki proszku do pieczenia

700 g truskawek

Przygotowanie:

1. Jajka i masło wyjmij wcześniej z lodówki. Roztop następnie kostkę masła i odstaw do przestudzenia.

2. Wyłóż formę (blacha 27/18 cm lub tortownica o średnicy 24 cm) papierem do pieczenia i wysmaruj masłem jej boki. Przyklej do nich paski papieru do pieczenia, by ciasto nie uciekło podczas wyrastania.

3. Przygotuj truskawki - odszypułkój, przekrój na pół.

4. W małej misce umieść mąkę pszenną tortową lub zwykłą - dwie szklanki o pojemności 250 ml, czyli 320 gramów. Dodaj dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Do dużej miski wbij pięć średnich jajek i wsyp 3/4 szklanki cukru. Jajka z cukrem ubij mikserem na najwyższych obrotach - minimum cztery minuty.

5. Cienką strużką dolej przestudzone, roztopione masło. Dodaj mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Wymieszaj całość łyżką.

6. Gotowe ciasto przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia.

7. Truskawki poukładaj gęsto na cieście, przecięciem ku górze.

8. Na truskawki wyłóż kruszonkę.

9. Formę z ciastem umieść w piekarniku nagrzanym do 180 stopni (grzanie góra/dół). Wybierz środkową półkę. Ciasto piecz około godziny.

Przepis na kruszonkę - 350 g

Składniki 150 g mąki pszennej - niecała szklanka

100 g cukru - pół szklanki

100 g masła - pół kostki

1. Na czysty i suchy blat wysiej mąkę pszenną. Dodaj cukier i masło.

2. Połącz wszystkie składniki dłońmi i rozcieraj je. Można na początku pokroić wszystko nożem, by nie ocieplać masła.

3. Odłóż kruszonkę na kilka godzin do lodówki, jeśli nie jest potrzebna od razu.

