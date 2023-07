Polska kuchnia przedwojenna znana była z kreatywności, bogatych składników i zaskakujących receptur na dosłownie każdą kieszeń. Jak pisze Monika Śmigielska, autorka "Kuchennego kredensu":

Kulinarną ciekawość Polek szczególnie dobrze widać było na łamach magazynów dla Pań z początków XX wieku czytając listy do redakcji z rozlicznymi prośbami o publikację przepisów, odpowiadających na konkretne, codzienne dylematy czytelniczek. To właśnie ta „życiowość” odróżniała je od receptur, które znaleźć można było w książkach kucharskich. Te bywały zazwyczaj bogatsze, tradycyjne, wymagające czasu i całej listy składników. Jednym słowem – zupełnie tak, jak dzisiaj.

Autorka podzieliła się z czytelnikami jednym z przepisów, który znalazła w gazecie dla pań na bazie kaszy, jajek i ostrego sera. To przepis na zapiekane kluski, przypominające kopytka lub włoskie Gnocchi alla romana. Jak je przygotować?

Kasza zapiekana z serem



Składniki 1 szkl kaszy manny

3 szkl mleka (może być pół na pół z wodą)

100 g parmezanu

2 jajka 25 g masła

bułka tarta

Przygotowanie:

1. Ugotuj bardzo gęstą kaszkę w proporcji 1 szklanka kaszy na 3 szklanki płynu. Dokładnie wymieszaj, przykryj rondel pokrywą i pozostaw w cieple aż lekko przestygnie.

2. Przełóż do miski, dodaj starty ser i jajka. Wymieszaj i rozsmaruj równą warstwą na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Odstaw do stężenia, najlepiej w lodówce.

3. Gdy masa zupełnie zastygnie, wyjmij z formy i pokrój na kształt leniwych pierogów lub okręgów. Tak przygotowane, ułóż warstwowo w naczyniu do zapiekania, przesypując obficie kawałkami masła i tartym serem.

4. Posyp z wierzchu niewielką ilością bułki tartej, obłóż kawałeczkami masła i zapiekaj w piekarniku nagrzanym do 200 C przez 25-30 minut.

Smacznego!