Przepis na eklerki

Pyszny deser dla łasuchów.

Zdjęcie Eklery z polewą /123RF/PICSEL





Składniki 1 szklanka wody

125 g masła

1 szklanka mąki pszennej

4 jajka Składniki - krem 600 ml mleka

6 żółtek

100 g cukru

40 g mąki pszennej

40 g skrobi ziemniaczanej

20 ml likieru - opcjonalnie

Sposób przygotowania

Reklama

W naczyniu zagotować wodę z masłem. Na gotującą wsypać mąkę i cały czas mieszać, by się ciasto się nie przypaliło. Ciasto jest gotowe gdy odchodzi od ścianek garnka.

Zdjąć z palnika, pozostawić do całkowitego wystudzenia. Po tym czasie utrzeć z jajkami do połączenia i uzyskania gładkiego ciasta - jedno po drugim.

Masę wyciskać na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia rękawem cukierniczym. Wyciskane ciasta powinny mieć około 10 cm długości i 3 cm szerokości.

Piec w temperaturze 200ºC przez ok. 30 minut. Wystudzić. Gotowe eklery powinny być chrupiące z wierzchu.

W większym garnku zagotować mleko, doprowadzić do wrzenia i natychmiast odstawić na bok.

Żółtka i cukier umieścić w misie miksera i utrzeć do białości, dodać mąkę pszenną i skrobię ziemniaczaną i dalej miksować. Do pasty dodać 100 ml wrzącego mleka, zmiksować do połączenia.



Pastę jajeczną wlać do reszty zagotowanego mleka, dobrze wymieszać, do połączenia. Można dodać likier. Zagotować, często mieszając. Po minucie zdjąć z palnika. Gotowy krem przykryć folią spożywczą, odstawić do wystudzenia.

Krem umieścić w rękawie cukierniczym i wyciskać na dolną część eklerków, przykrywać górą ciastek.