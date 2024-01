3. Przestudzone ciasto (może być lekko ciepłe) włóż do miski i zmiksuj, dodając do niego po jednym jajku. Kolejne dodaj, gdy poprzednie będzie dokładnie zmieszane z ciastem.

4. Wytnij z papierów do pieczenia kwadraty o wymiarach 10x10 cm i posmaruj je cienko olejem. Przełóż ciasto parzone do rękawa cukierniczego z dużą końcówką w kształcie gwiazdki. Wyciskaj na papier ciasto, formując z niego okręgi o średnicy około 6-7 cm.

5. W szerokim rondlu rozgrzej olej do temperatury 160-170 stopni Celsjusza. Będzie idealnie gorący, gdy wrzucony kawałek ciasta wypłynie od razu i zacznie się szybko smażyć. Do rondla wrzuć kilka pączków papierem do góry. Po chwili papier łatwo odejdzie od ciasta i należy go wyciągnąć. Smaż gniazdka po 4 minuty z każdej strony i wyjmij, gdy będą rumiane. Odsącz na ręczniku papierowym.