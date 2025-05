Choć cynamon kojarzy się z deserami, zwłaszcza popisową szarlotką, ma wiele cennych dla zdrowia właściwości. Doskonale wypada również w duecie z serkiem wiejskim. Pachnąca przyprawa pomaga regulować poziom cukru we krwi, co przekłada się na utrzymanie zdrowej wagi. Ze względu na działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne sprzyja odporności. Cynamon to sposób na pobudzenie organizmu do wydzielania soków trawiennych, a co za tym idzie - efektywniejszego przyswajania składników odżywczych z pokarmu.