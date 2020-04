Przepisy na Wielkanoc

Znani szefowie kuchni i kucharzy, dzielą się z nami swoimi świątecznymi przepisami. Nie ma wątpliwości, te święta będą wyjątkowo pyszne!

Jajka faszerowane na trzy sposoby

Czas przyrządzenia: 60 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 9 jajek ugotowanych na twardo Składniki - farsz łososiowy 100 g łososia wędzonego

skórka otarta z 1/2 cytryny

łyżka majonezu

sól, pieprz Składniki - farsz ziołowy po 2 łyżki koperku i szczypiorku, posiekanego

łyżka majonezu

sól, pieprz Składniki - farsz pieczarkowy 150 g pieczarek

mała cebula

2 łyżki oleju

łyżka majonezu z dodatkiem miodu

sól, pieprz

Sposób przygotowania

1. Wszystkie jajka obierz, przekrój na pół. Wyjmij żółtka, rozdziel do trzech misek. Białka odłóż.



2. Na jajka z łososiowym farszem dodaj do pierwszej miski zioła i majonez. Zmiksuj blenderem na gładką masę, dopraw solą i pieprzem. Napełnij farszem sześć połówek białek, najładniej zrobisz to, używając rękawa cukierniczego.



3. Na jajka z ziołowym farszem zmiksuj z żółtkami w drugiej misce posiekane zioła i majonez. Dopraw solą i pieprzem. Napełnij farszem kolejne sześć białek.



4. Na jajka z pieczarkowym farszem podsmaż na oleju cebulę pokrojoną w kostkę. Dodaj pokrojone w plasterki pieczarki. Smaż, aż woda odparuje (5 minut). Ostudź, po czym dodaj pieczarki z cebulą do reszty żółtek. Zmiksuj, dopraw solą i pieprzem. Napełnij farszem pozostałe białka.

Przepis autorstwa Jakuba Kuronia.