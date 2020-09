Przygotuj syrop z buraka

Syrop z buraka uchodzi za skuteczny i w 100 proc. naturalny lek przeciwkaszlowy. Specyfik z babcinej apteczki nie stracił nic ze swoich właściwości – w rozkręcającym się sezonie przeziębień warto go przyrządzić i pić, także profilaktycznie.

Intensywny kolor, przyjemny smak. Warto spróbować!

Buraczany syrop nie tylko uwalnia od męczącej dolegliwości, ale też wzmacnia odporność oraz zwalcza stany zapalne. Jest przy tym bezpieczny, może być stosowany przez kobiety w ciąży i małe dzieci po ukończeniu 1. roku życia.

Burak to wyjątkowe warzywo, które nie bez przyczyny zaliczane jest do naszych rodzimych super foods, stanowi bowiem skarbnicę m.in. witaminy C, witamin z grupy B, żelaza, miedzi, betain, przeciwutleniaczy, flawonoidów czy kwasu foliowego. Ten koktajl wspaniałości skutecznie chroni przed chorobami, łagodzi alergie i zapobiega sezonowym infekcjom.

Przygotowanie syropu w domowych warunkach nie jest skomplikowane. Wystarczy, że umyte i obrane warzywo pokroimy drobno, umieścimy w miseczce, a następnie zasypiemy czterema łyżkami cukru. Całość odstawiamy na cały dzień, aby burak oddał sok. Otrzymany syrop przelewamy przez sitko i przechowujemy w buteleczce z daleka od źródeł światła. Innym sposobem jest zblednowanie surowego, pokrojonego buraka z dodatkiem miodu.

Dawkowanie: w przypadku kaszlu u osoby dorosłej w zależności od potrzeb, najczęściej poleca się zażywanie jednej łyżki co dwie godziny. Stosując profilaktycznie nie przekraczać czterech-pięciu łyżek na dobę, dzieciom - cztery-pięć razy na dobę, profilaktycznie - raz lub dwa razy na dobę.

Podobne właściwości ma sok z buraków z dodatkiem jabłka, który, z uwagi na łagodny smak i atrakcyjny kolor zwykle przypada dzieciom do gustu.

Aby go przygotować wystarczy obrać i pokroić dwa buraki, a następnie zmiksować je z obranym i pozbawionym gniazd nasiennych jabłkiem.