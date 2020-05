Pyszna zapiekanka chlebowa ze szparagami

Sezon na szparagi tak naprawdę trwa zaledwie kilka tygodni, dlatego każdy ich wielbiciel szparagów musi spieszyć się z kuchennymi eksperymentami. Warzywo to świetnie sprawdza się jako dodatek do zapiekanek. Wypróbuj nasz przepis, a rodzina będzie zachwycona.

Zdjęcie Zapiekanka chlebowa ze szparagami /INTERIA.PL

Składniki pęczek szparagów

80 g miękkiego masła

ząbek czosnku

pęczek szczypiorku

300 g czerstwego chleba

2 jajka

150 ml śmietany 18 proc.

100 ml mleka

1/2 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki pieprzu

100 g fety

Zobacz, jak krok po kroku przygotować pyszną zapiekankę ze szparagami:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić zapiekankę ze szparagami? Interia Kulinaria

Reklama

***

#POMAGAMINTERIA

Zróbmy małym pacjentom prezent na Dzień Dziecka

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na II piętrze, w budynku najbardziej oddalonym od wejścia, znajduje się mały oddział - Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z sześcioma izolatkami. To tutaj trafia część dzieci chorych na nowotwory, żeby skorzystać z - czasami ostatniej - szansy powrotu do zdrowia i życia. Stowarzyszenie Koliber prowadzi zbiórkę, by z okazji Dnia Dziecka podarować małym pacjentom - nie zabawki, bo ich tam nie mogą mieć - ale m.in. nowe materace i pościel. Sprawdź szczegóły >>>

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ >>>