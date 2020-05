Pyszne dania obiadowe

Zadowolą nawet największych głodomorów. Proste w przygotowaniu i bardzo smaczne!

Zdjęcie Pieczeń z jajkiem /123RF/PICSEL

Pieczeń rzymska w cieście francuskim

Składniki dla: 4 osób Składniki 5 jajek

1 kg mięsa wołowo-wieprzowego

sól

pieprz

majeranek

słodka i ostra papryka w proszku

2 cebule

olej

kajzerka

opakowanie ciasta francuskiego

Sposób przygotowania

1. 3 jajka ugotuj na twardo. Mięso zmiel, przypraw solą, pieprzem, majerankiem oraz słodką i ostrą papryką w proszku. Posiekane cebule zrumień, dodaj do mięsa. Bułkę namocz, dobrze odciśnij. Przełóż do mięsa. Wbij pozostałe jajka. Wymieszaj.



2. Okrągłą formę z dziurką posmaruj tłuszczem, wyłóż pasma francuskiego ciasta tak, by połowa wystawała poza blachę. Do połowy wypełnij mięsem. Ułóż ugotowane jajka i przykryj resztą mięsa i ciastem. Piecz 1 godzinę 30 minut w temp. 180°C.