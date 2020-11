Racuchy z jabłkami

Prosty przepis na przysmak, któremu nikt się nie oprze!

Zdjęcie Racuchy /123RF/PICSEL

Składniki dla: ok. 16 sztuk Składniki 2 jajka

szklanka ciepłego mleka

2 średniej wielkości jabłka

1,5 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej

pół płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej

pół łyżeczki proszku do pieczenia

tłuszcz do smażenia oraz cukier puder do oprószenia

Sposób przygotowania

Do miski wbij jajka, wlej następnie ciepłe mleko. Wszystko rozbełtaj widelcem lub mikserem na małych obrotach. Dodaj mąkę wraz z proszkiem do pieczenia i sodą. Całość ponownie wymieszaj.



Pozostaw ciasto na chwilę, aby "odpoczęło".



W między czasie obierz jabłka i zetrzyj na grubych oczkach lub pokrój w drobną kostkę. Jabłka wrzuć do miski i wymieszaj z ciastem.



Nagrzej dobrze patelnię. Dodaj dużą łyżkę oleju i nakładaj porcje ciasta. Racuchy smaż na średnim ogniu około 2 minuty, z obu stron do zarumienienia.



Przed smażeniem kolejnej partii dodawaj po łyżce oleju. Podawaj z cukrem pudrem.