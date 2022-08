Spis treści: 01 Cukinia w kuchni

Cukinia w kuchni

Kuchnia Masz w domu cukinię i nie wiesz, co z niej zrobić? Polecamy zupę. Ta z przepisu Ewy Wachowicz wychodzi znakomicie Jest lekkostrawna, ma mało kalorii, odznacza się niskim indeksem glikemicznym. Świetnie sprawdzi się jako główny składnik lecza czy wyjątkowego w smaku ciasta. Można z niej zrobić krem, placki czy zapiekanki. Ale to nie wszystko. Ciekawą propozycją podzieliła się Ewa Wachowicz. Znana restauratorka, autorka bloga kulinarnego, prowadząca program "Ewa Gotuje" zaproponowała coś, co może niektórych zaskoczyć. Zdradziła recepturę na przepyszny dżem z cukinii. - Jest bardzo prosta. To propozycja zwłaszcza dla tych, którzy mają największe okazy tego warzywa i myślą, że do niczego się one nie nadają - zauważa E. Wachowicz.

Dżem z cukinii. Przepis Ewy Wachowicz

Zdjęcie Dżem z cukinii / Ewa Wachowicz / archiwum prywatne

Składniki na dżem z cukinii

5 kg cukinii obranej i wydrążonej

1 kg cukru

4 galaretki cytrynowe

sok i skórka z 2 cytryn

Dżem z cukinii - wykonanie

Startą cukinię gotujemy na małym ogniu przez ok. 2 godziny do miękkości Pod koniec gotowania dodajemy cukier, galaretki, sok i skórkę z cytryny Gotujemy jeszcze pół godziny Gorącą masę przekładamy do słoików, szczelnie zamykamy i odwracamy

Jak zauważa autorka przepisu, Ewa Wachowicz, dżem z cukinii przechowywany w temperaturze pokojowej będzie miał rzadką konsystencję. Gdy będziemy trzymać go w lodówce, ładnie się zetnie i przyjmie formę galaretki.

