Idealnie kremowa i wyjątkowa w smaku. Przepis na zupę z cukinii z notatnika Ewy Wachowicz

Masz w domu cukinię i zastanawiasz się, co z niej zrobić? Leczo, pasztet, może sałatkę. A co powiesz na zupę z cukinii? Warzywo to często gości w kuchni Ewy Wachowicz, prowadzącej program "Ewa Gotuje". Znana restauratorka zdradza krok po kroku, jak przygotować taką pyszną, kremową zupę.

Zdjęcie Jak przygotować zupę z cukinii? Podpowiada Ewa Wachowicz / archiwum prywatne