Roladki z boczkiem

Ta odmieniona wersja gołąbków z pewnością wam posmakuje!

Zdjęcie Gołąbki w sosie /123RF/PICSEL

Składniki 12 liści kapusty

40 dag mięsa z królika lub kurczaka

20 dag chudego wędzonego boczku

1 torebka ryżu

1 duża cebula

1 jajko

2 ząbki czosnku

suszone zioła: majeranek, lubczyk, oregano

sól

pieprz

olej Składniki - sos 1 litr bulionu warzywnego

1 puszka pomidorów krojonych

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki posiekanej natki pietruszki

olej

sól

pieprz

cukier

Sposób przygotowania

1. Gołąbki: ryż ugotuj w posolonej wodzie zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu. Osącz, ostudź. Cebulę obierz, posiekaj, zeszklij na 1 łyżce oleju, przestudź. Mięso umyj, osusz. Razem z boczkiem przepuść przez maszynkę do mielenia. Wymieszaj z ryżem i cebulą. Dodaj obrany, przeciśnięty przez praskę czosnek i po czubatej łyżeczce ziół. Wbij jajko. Dopraw solą i pieprzem. Rękoma wyrób masę. Bulion zagotuj.



2. Liście kapusty umyj, włóż na 2 minuty do posolonego wrzątku. Osącz, osusz, przestudź i zetnij grube środki. Na liściach rozłóż farsz mięsno-ryżowy. Zwiń, formując gołąbki, ew. zwiąż je bawełnianą nitką. Gołąbki ułóż w garnku, zalej bulionem. Gotuj pod przykryciem na małym ogniu ok. 50 minut.



3. Sos: cebulę i czosnek obierz, posiekaj, zeszklij na 1 łyżce oleju. Dołóż pomidory. Przypraw solą, pieprzem i cukrem, duś ok. 5 minut. Ugotowane gołąbki wyjmij z wywaru. Do pomidorów wlej szklankę wywaru. Zmiksuj. Sosem polej gołąbki, posyp natką.