Ryby to zdecydowanie najtrudniejszy do zrozumienia znak zodiaku. Posiadają bardzo artystyczną naturę, którą przez całe życie rozwijają, chętnie obcują ze sztuką i odkrywają duchową stronę życia. Na drodze do pełnego szczęścia staje im jednak wielka wrażliwość i uczuciowość. Ryby są skrajnie delikatne i mają ogromny problem z poczuciem własnego bezpieczeństwa. To dlatego życie z nimi jest wyzwaniem i sprostają mu tylko najwytrwalsi.