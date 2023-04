Czego nie dodawać do sałatki jarzynowej?

Kuchnia Jeden błąd i cała sałatka jarzynowa do kosza. Pamiętaj, zanim dodasz majonez Sałatka jarzynowa to nic innego jak wymieszane z majonezem ugotowane warzywa oraz jajka, a także ogórki kiszone, groszek i jabłko. Od lat zajmuje ona ważne miejsce w wielkanocnym menu. Podczas przygotowywania sałatki jarzynowej istotne są jednak nie tylko proporcje składników. Należy pamiętać, by kroić je w kostkę o boku jednego centymetra. Grubiej zaleca się jedynie kroić ziemniak, by zapobiec ich rozpadaniu. Drobniej natomiast należy pokroić ogórki kiszone, by ich kwaśny smak nie zdominował innych warzyw.

Zdjęcie Magda Gessler dla wielu osób jest kulinarnym autorytetem / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Magda Gessler odradza dodawania do sałatki jarzynowej cebuli, która jest w stanie przyćmić inne warzywa. Wszystko to przez jej intensywny smak i zapach. Jak zaznaczyła restauratorka, na następny dzień od wymieszania w lodówce zapanuje charakterystyczny zapach. Cebulę można jednak podać oddzielnie w osobnym naczyniu, by każdy mógł ją dodać do sałatki już na swoim talerzu.

Restauratorka jest również zdania, by nie przesadzać z ilością majonezu. Magda Gessler do sałatki jarzynowej dodaje również sekretny składnik. Mowa tu o musztardzie, która dokładnie podkreśla jej słono-kwaśny smak.

Sałatka jarzynowa siostry Anastazji

Zdjęcie Siostra Anastazja jest autorką wielu popularnych książek kulinarnych / Grzegorz Bukala/REPORTER / Reporter

Sałatka jarzynowa to klasyk na polskich stołach podczas Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy. Jej przygotowanie jest niezwykle proste i najwięcej czasu zajmuje pokrojenie składników w idealną kostkę. Większość korzysta z klasycznego przepisu na sałatkę jarzynową, ale jak się okazuje, urozmaicenie jej o jeden szczególny składnik sprawia, że smakuje jeszcze lepiej.

Zdjęcie Sałatka jarzynowa to nic innego jak wymieszane z majonezem ugotowane warzywa oraz jajka, a także ogórki kiszone, groszek i jabłko / 123RF/PICSEL

Otóż siostra Anastazja sałatkę jarzynową przygotowuje na bazie marchewek, pietruszki, selera, ogórków kiszonych, jajek, czerwonej cebuli oraz groszku. Oprócz tego dodaje również pieczarki konserwowe, które jeszcze bardziej podkręcają jej smak.

Sałatka Olivier. Propozycja Ewy Wachowicz

Wśród propozycji Ewy Wachowicz na ziemniaczane sałatki można znaleźć przepis na sałatkę Olivier, która jak podkreśliła, jest dla tych, którzy lubią smak tradycyjnej jarzynowej. Pierwotny przepis został opracowany przez francuskiego kucharza Luciena Oliviera w 1860 roku, ale nigdy go nie zdradzono. Wiadomo jedynie, że sałatka powinna się składać m.in. z ziemniaków, pikli, kaparów i jajek na twardo.

Składniki 2 marchewki

2 ziemniaki sałatkowe

4 ogórki kiszone

½ szklanki groszku zielonego (mrożonego lub z puszki)

1 łyżka kaparów w zalewie

200 g szynki konserwowej

4 jajka na twardo

2 łyżki majonezu

2 łyżki śmietany

1 łyżka musztardy

Jeśli więc ktoś chciałby poeksperymentować w kwestii serwowanych sałatek na Wielkanoc, to warto wypróbować przepis na tę warzywną sałatkę.

Ewa Wachowicz w swojej wersji tej sałatki proponuje najpierw obrać, ugotować i pokroić w kostkę marchewki i sałatkowe ziemniaki. To samo należy zrobić ogórkami, szynką i białkiem jajek. Wszystko należy wrzucić do jednej miski i dodać odcedzony groszek oraz kapary. By przygotować sos, trzeba przetrzeć przez sitko żółtka jajek i wymieszać je ze śmietaną, majonezem i musztardą. Następnie wszystkie składniki należy dokładnie połączyć z sosem i gotowe.

Sałatka jarzynowa. Triki wiejskich gospodyń

Wiele osób gotuje warzywa na sałatkę jarzynową jedynie w osolonej wodzie i to przez krótki czas. Jak się okazuje, niektóre gospodynie polecają przygotowywanie tej sałatki na bazie warzyw z rosołu. Wówczas mają one intensywniejszy smak, a co za tym idzie, po wymieszaniu z majonezem stają się jeszcze bardziej wyraziste.

Zdjęcie Sałatka jarzynowa to klasyk na polskich stołach podczas Wielkanocy / 123RF/PICSEL

Innym sposobem na warzywa jest przygotowanie ich na parze. Dzięki temu mają inną konsystencję i przy tym zawierają więcej składników mineralnych. Wielu uważa, że to właśnie przygotowana w ten sposób sałatka jarzynowa jest najlepsza.

Poza tym gospodynie zalecają, zamiast groszku z puszki dodawać ten mrożony. Po odmrożeniu smakuje równie dobrze co ten świeży i co najważniejsze, ma zdecydowanie lepszy kolor niż ten z puszki.

Jaki majonez do sałatki jarzynowej?

Majonez można samodzielnie wykonać w domowym zaciszu, ale większość zdecydowanie woli sięgać po ten znajdujący się na sklepowych półkach. Jego ceny poszybowały, a więc może warto przemyśleć zrobienie domowego majonezu bez zbędnych ulepszaczy, wypełniaczy i konserwantów.

Do przygotowania domowego majonezu potrzeba żółtek jaj, musztardy oraz octu lub soku z cytryny. Żółtka i musztardę należy przełożyć do miski, doprawić solą oraz pieprzem i następnie zacząć ubijać.

W czasie ubijania trzeba stopniowo dodawać olej i sprawdzać, czy łączy się on z jajkami, tworząc gęsty majonez. Należy dolewać go powoli, by uniknąć zwarzenia. Na sam koniec można dodać ocet bądź sok z cytryny i wszystko dokładnie wymieszać.

