Jak zrobić dobry majonez? Domowy przepis

Półki sklepowe wręcz uginają się od nadmiaru produktów, które możemy wykorzystać podczas przygotowywania świątecznych potraw. W rodzajach majonezu możemy wręcz przebierać. Jego cena jest jednak coraz większa. Obecnie w wielu supermarketach za litrowy słoik tego produktu przyjdzie zapłacić przeszło 20 złotych. Z rozwiązaniem tego problemu nadchodzi Katarzyna Bosacka.

"Wystarczy kupić litr oleju słonecznikowego lub rzepakowego - ten najtańszy, rafinowany kosztuje ok. 10 złotych za litr. Do szklanki oleju potrzebujemy jedno żółtko, co w sumie da nam ok. 14 złotych i mamy grubo ponad litr domowego majonezu - bez emulgatorów, bez ulepszaczy smaku, bez dziwnych składników, bez wypełniaczy, bez konserwantów" - tłumaczy dziennikarka.

Zdjęcie Katarzyna Bosacka od lat radzi Polakom jak jeść zdrowo / Mateusz Jagielski / East News

Domowy majonez Katarzyny Bosackiej. Kluczowy jeden składnik

Jak zrobić prosty domowy majonez? To nic trudnego. Katarzyna Bosacka sięga jednak po jeden tajemniczy składnik. Ekspertka od zdrowego odżywiania zdradza swój przepis na majonez szczypiorkowy. Jak go wykonać? Podstawą jest przygotowanie oliwy lub oleju szczypiorkowego. W tym celu należy posiekać drobno szczypiorek, wrzucić do garnuszka, a kolejno wlać do niego mniej więcej szklankę oleju.

"Im damy więcej szczypiorku tym majonez szczypiorkowy będzie intensywniejszy w smaku" - instruuje dziennikarka. Olej ze szczypiorkiem należy kolejno wolno podgrzewać, ale nie gotować. "Chodzi o to, żeby to wszystko ładnie się zapasteryzowało w tym oleju, żeby nie było frakcji mokrych, żeby ta woda ze szczypiorku się wygotowała. Nie dopuszczamy do wysokiej temperatury, do wrzenia tego oleju, żeby szczypiorek nie zaczął się w środku smażyć. Po dwóch minutach odkładamy do wystygnięcia" - tłumaczy Katarzyna Bosacka.

Zdjęcie Majonez domowej roboty zrobisz w kilka chwil / 123RF/PICSEL

Szczypiorkowy majonez Katarzyny Bosackiej. Jak go wykonać?

Kiedy olej wystygnie należy zmiksować go blenderem na intensywnie zielony płyn. Następnie przelać do szklanki i odstawić. Jajko sparzyć wodą, żeby pozbyć się bakterii ze skorupki. "Szybko wyciągamy, żeby się białko nie ścięło. W przypadku domowego majonezu mamy pewność, że do przygotowania nie zostały użyte jaja w proszku albo masa jajowa czy żółtkowa. Są przepisy, które mówią, że można użyć całego jajka, ale ja używam tylko żółtka" - podkreśla dziennikarka.

Żółtko umieszczamy w wysokim pojemniku. Kolejno dodajemy do niego łyżkę musztardy francuskiej i ocet. "Może być ocet jabłkowy lub zwyczajny spirytusowy, ale jabłkowy będzie delikatniejszy w smaku. Majonez będzie bardziej aksamitny, bardziej przyjemny na języku. Można dodać również sok z cytryny" - tłumaczy Katarzyna Bosacka.

Do pojemnika, w którym znajduje się już żółtko z dodatkiem musztardy i octem wsadzamy blender. Wlewamy niewielką ilość oleju szczypiorkowego i mieszamy. "Ważne jest to, żeby nie podnosić do góry blendera i zacząć od małych obrotów. Stopniowo dolewamy oleju. Majonez wymaga ciszy, skupienia i spokoju, żeby się spokojnie zemulgował, żeby się nie rozwarstwił. Kiedy robi się gęsty to moment, w którym należy go przyprawić - dodać sól, troszkę cukru, trochę pieprzu" - wyjaśnia dziennikarka. Majonez mieszamy aż do momentu zużycia całego oleju. Gotowe!

"W sklepie takiego majonezu nie kupimy. Jest pyszny i pięknie wygląda. W podobny sposób można bawić się z majonezem pietruszkowym czy bazyliowym" - tłumaczy Katarzyna Bosacka. Tak przygotowany domowy majonez będzie nam służył przez dwa lub trzy dni od momentu przygotowania. Dziennikarka zapewnia jednak, iż jest tak pyszny, że z pewnością zniknie zdecydowanie szybciej.

