Sałatka ziemniaczana z jajkiem

Sałatka ziemniaczana to klasyka kuchni polskiej - od lat przyrządzana w wielu domach, jest tradycyjnym smakiem, do którego wciąż chce się wracać. Sycąca i pyszna sprawdzi się na każdą okazję! Wypróbuj nasz przepis!

Składniki 5 ugotowanych ziemniaków

2 jajka ugotowane na twardo

3 łyżki majonezu

3 ogórki kiszone

sól, pieprz

Zobacz, jak łatwo przygotować sałatkę ziemniaczaną z jajkiem:

