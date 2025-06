Pieniążek pochodzi z południowych Chin , gdzie rośnie dziko w wilgotnych lasach. Do Europy trafił dzięki norweskiemu misjonarzowi, stąd jego druga nazwa - roślina misjonarska . Dziś rośnie na parapetach, w kuchniach i salonach, dodając uroku każdemu wnętrzu. Z wiekiem zaczyna przypominać mini-drzewko. Dolne liście mogą z czasem opadać - to zupełnie naturalne.

Ale teraz czas na to, co najciekawsze - chiński sposób na pieniążka. Okazuje się, że zwykła woda z płukania ryżu może zdziałać cuda. W krajach azjatyckich to stary trik - zamiast wylewać ją do zlewu, zostawiają ją do podlewania roślin.