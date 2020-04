Schabowy na trzy sposoby

Wyjątkowy smak kotleta schabowego znają wszyscy rodzimi smakosze. Bez tego elementu trudno wyobrazić sobie najbardziej tradycyjny polski obiad. Warto jednak od czasu do czasu urozmaicić sposób podania ulubionego przysmaku. Przedstawiamy trzy interesujące propozycje.

Zdjęcie Pieczarki i ser - bardzo apetyczne połączenie! /123RF/PICSEL

Schabowy z pieczarkami



Składniki 4 plastry schabu

4 plastry żółtego sera

ok. 300 g pieczarek

1 cebula

1 jajko (do panierowania)

mąka, bułka tarta (do panierowania)

sól, pieprz

tłuszcz do smażenia

majeranek

przyprawa do mięs

dowolna zielenina (do podania)

1. Plastry schabu rozbijamy tłuczkiem z obu stron, posypujemy solą i pieprzem. Zostawiamy na ok. 10 min.

2. W miseczce rozkłócamy jajko. Rozbite kotlety zanurzamy w jajku, panierujemy w mące i bułce tartej.

3. Na patelni rozgrzewamy olej, smażymy kotlety na złoto z obu stron. Gotowe odstawiamy.

4. Pieczarki oczyszczamy i kroimy w plasterki, cebulkę obieramy, myjemy i siekamy drobno.

5. Na rozgrzanym tłuszczu rumienimy posiekaną cebulkę. Gdy zmięknie, dodajemy plasterki pieczarek, posypujemy majerankiem, solą i pieprzem. Smażymy całość często mieszając.

6. Na każdym kotlecie układamy masę cebulowo-pieczarkową, przykrywamy ją plastrem sera.

7. Układamy kotlety w lekko natłuszczonym naczyniu żaroodpornym i zapiekamy przez 15-20 min. w temp. 160 stopni.

Schabowy z boczkiem



Zdjęcie Smakowite połączenie boczku i sera urozmaica tradycyjny obiad / 123RF/PICSEL

Składniki 4 plastry schabu

4 plastry żółtego sera

4 plastry chudego boczku

1 jajko (do panierowania)

bułka tarta, mąka (do panierowania)

tłuszcz do smażenia

sól, pieprz

bazylia, oregano

dowolna zielenina

1. Plastry schabu rozbijamy tłuczkiem z obu stron, posypujemy solą i pieprzem. Zostawiamy na ok. 10 min.



2. W miseczce rozkłócamy jajko. Rozbite kotlety zanurzamy w jajku, panierujemy w mące i bułce tartej.



3. Na patelni rozgrzewamy olej, smażymy kotlety na złoto z obu stron.



4. Usmażone kotlety posypujemy bazylią i oregano, układamy na nich plastry boczku, a na wierzchu plastry sera. Zapiekamy przez 15 min. w lekko natłuszczonym naczyniu żaroodpornym w temp. 160 stopni. Gotowe posypujemy zieleniną. Serwujemy z ulubionymi dodatkami.



RADY:



Możemy wykorzystać pierś z kurczaka zamiast schabu



Aby urozmaicić smak kotletów, przed zapiekaniem na warstwie sera możemy ułożyć plastry pomidora lub przekrojone na pół pomidorki koktajlowe



Kotlet z pieczarkami w sosie śmietanowym



Zdjęcie Sos śmietanowy doskonale komponuje się z pieczarkami / 123RF/PICSEL

Składniki 4 plastry schabu

300 g pieczarek

1 niepełna szklanka śmietany 30 proc.

1 cebula

sól, pieprz

tłuszcz do smażenia

1 jajko (do panierowania)

mąka, bułka tarta (do panierowania)

dowolna zielenina

1. Plastry schabu rozbijamy tłuczkiem z obu stron, posypujemy solą i pieprzem. Zostawiamy na ok. 10 min.



2. W miseczce rozkłócamy jajko. Rozbite kotlety zanurzamy w jajku, panierujemy w mące i bułce tartej.



3. Cebulkę obieramy, myjemy, siekamy drobno. Pieczarki oczyszczamy i kroimy w plasterki. Podsmażamy posiekaną cebulkę, gdy się zrumieni dokładamy pieczarki, doprawiamy, mieszamy. Zalewamy całość śmietaną, dusimy pod przykryciem ok. 20 minut, co jakiś czas mieszając.



4. Na patelni rozgrzewamy olej, smażymy kotlety na złoto z obu stron. Gotowe przekładamy na talerze i uzupełniamy pieczarkami w sosie. Podajemy z ulubionymi dodatkami.