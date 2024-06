Sernik kawowy pieczony

Mogłoby się wydawać, że sernik kawowy to nic nadzwyczajnego. Przecież wielokrotnie zajadaliśmy się kawałkiem ciasta, w tym samym czasie popijając filiżankę parującego napoju. Dodatek kawy do wypieku nadaje mu intensywności oraz głębi. Espresso zestawione ze słodką masą serową idealnie balansuje smak sernika. To prawdziwa rozkosz dla kubków smakowych.

Składniki na spód

200 g ciemnych herbatników

120 g masła

szczypta soli

Składniki na masę serową

1 kg sera twarogowego

200 g kwaśnej śmietany 18%

150 g miodu

4 jajka

1 filiżanka espresso

1 łyżka mąki ziemniaczanej

50 g płatków migdałowych

Jak przygotować sernik kawowy na herbatnikach?

Przygotowanie ciasta zaczynamy od zaparzenia intensywnego espresso, które następnie odstawiamy na bok do całkowitego wystudzenia. Herbatniki kruszymy za pomocą tłuczka lub robota kuchennego, dodajemy do nich roztopione masło i szczyptę soli. Formę na ciasto wykładamy papierem do pieczenia i równomiernie rozprowadzamy na nim masę herbatnikową. Im lepiej ją ubijemy, tym bardziej będzie krucha. Wstawiamy do lodówki na 30 minut. W misie miksera umieszczamy twaróg sernikowy, jajka, śmietanę, miód oraz wystudzone espresso. Całość dokładnie mieszamy i wylewamy na schłodzony spód ciasteczkowy. Gotowy sernik kawowy wkładamy do piekarnika nagrzanego do 150 st. C i pieczemy przez ok. 60-70 minut. Kiedy wierzch się zetnie i nabierze złocistego koloru, to znak, że ciasto jest gotowe. Jeśli chcemy uniknąć opadania ciasta, po upieczeniu uchylmy drzwiczki piekarnika i pozostawmy ciasto do całkowitego ostudzenia. Przed podaniem posypujemy wierzch płatkami migdałów. Smacznego!

Przechowywanie sernika po pieczeniu

Dobrej jakości twaróg to podstawa udanego sernika. Tradycyjne receptury doradzają, by zmielić go przynajmniej dwukrotnie. Jeśli jednak mamy ochotę na odrobinę przyjemności bez dodatkowej pracy, możemy zdecydować się na gotowy ser z wiaderka. Słodki deser na bazie nabiału najlepiej przechowywać w lodówce. To właśnie w temperaturze od 2 do 4 stopni C. będzie nadawał się do spożycia nawet przez tydzień.

Na całkowitą długość przechowywania wpływ mają także wykorzystane dodatki. Jeśli ciasto zawiera w sobie mus owocowy, polewę lub świeże owoce, to jego zdatność do spożycia będzie o wiele krótsza. Pobyt w lodówce sprawi, że będzie bezpieczny do jedzenia maksymalnie przez 3 dni. A co z przechowywaniem gotowego sernika w piekarniku lub na kuchennym blacie? Z takim wypiekiem powinniśmy rozprawić się w ciągu 48 godzin.

