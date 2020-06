Sernik pieczony w kąpieli wodnej niemal rozpływa się w ustach. Masa jest wilgotna i wyjątkowo delikatna, a dodatek truskawek to gwarancja prawdziwej uczty dla podniebienia. Ciasto to szybko stanie się numerem jeden wśród twoich wypieków.

Zdjęcie Sernik nowojorski pieczony w wodzie /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: ok. 20 min + pieczenie Składniki dla: 8 porcji Składniki 20 dag dużych truskawek

80 dag mielonego twarogu na sernik

2/3 szkl. drobnego cukru

1 małe opakowanie cukru waniliowego

4 jajka

2 łyżki mąki kukurydzianej

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

1/2 szkl. kwaśnej gęstej śmietany 18 proc.

Sposób przygotowania:

1. Okrągłą formę żaroodporną wyłóż papierem do pieczenia. Jeśli chcesz upiec sernik w tradycyjnej tortownicy, z zewnątrz dodatkowo szczelnie owiń ją folią aluminiową (chodzi o to, by w trakcie pieczenia woda nie dostała się do środka formy). Rozgrzej piekarnik do 170 st.



Reklama

2. Truskawki dobrze wypłucz pod zimną bieżącą wodą, dokładnie osusz je na ręczniku papierowym, następnie usuń szypułki i poprzekrawaj owoce wzdłuż na połówki.



3. Twaróg zmiksuj z połową cukru i cukrem waniliowym. Resztę cukru ubij krótko z jajkami. Dodaj do sera i mieszaj do połączenia się składników. Wsyp mąki, dołóż śmietanę. Krótko zmiksuj masę na małych obrotach.



4. Masę przełóż do przygotowanej formy. Na wierzchu ułóż truskawki (miejscem przecięcia do góry). Naczynie wstaw do drugiej, większej formy. Wlej do niej wrzątek (do połowy wysokości formy z ciastem). Piecz 90 minut. Ostudź poza piekarnikiem.