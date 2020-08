Serniki z owocową polewą

Aksamitne polewy przygotowane z malin czy jagód są pysznym dodatkiem do delikatnych wypieków z twarogu. Zwłaszcza teraz w pełni sezonu, gdy mamy ich pod dostatkiem!

Waniliowy z karmelową nutą

Składniki - spód 40 dag herbatników maślanych

1 kostka (20 dag) masła

Masa oraz polewa owocowa:

3 łyżki miękkiego masła

2/3 szkl. + 4 łyżki cukru

2 op. cukru waniliowego

1 kg mielonego tłustego twarogu

30 dag śmietany kremówki

5 jajek

2/3 szkl. mleka

1/2 szkl. mąki ziemniaczanej

po 30 dag śliwek (bez pestek) oraz malin

1 szklanka soku malinowego albo wiśniowego

Sposób przygotowania

1. Spód: masło stop, przestudź. Herbatniki pokrusz w malakserze albo rozgnieć wałkiem do ciasta. Okruszki wymieszaj z masłem. Masą wylep spód i brzeg tortownicy. Dobrze dociśnij. Wstaw do lodówki.



2. Masa serowa: masło utrzyj z 2/3 szkl. cukru i 1 cukrem waniliowym. Kiedy masa będzie puszysta i jasnokremowa, wbij jajka. Dołóż twaróg i śmietanę. Wsyp 1/2 mąki ziemniaczanej i wlej mleko. Masę wymieszaj, rozsmaruj na spodzie.



3. Tortownicę (26 cm) wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 165˚C. Piecz 70-75 minut. Sernik studź 2 godziny w wyłączonym piekarniku z uchylonymi drzwiczkami. Wyjmij i odstaw do wystudzenia.



4. Polewa owocowa na karmelu: stop 4 łyżki cukru. Dolej 2/3 szkl. soku malinowego, wsyp drugi cukier waniliowy. Gotuj 5 minut. Wymieszaj ze śliwkami i malinami. Ponownie doprowadź do wrzenia, zmniejsz płomień. Gotuj 7-10 minut, aż owoce rozgotują się. Zmiksuj je na gładko wraz z sosem karmelowym i przetrzyj.



5. Pozostały sok wymieszaj z resztą mąki ziemniaczanej. Wlej do musu owocowego, jeszcze raz zagotuj, ciągle mieszając. Wystudzony sernik posmaruj owocową polewą. Odłóż do zastygnięcia. Udekoruj, np. rozetkami bitej śmietany i miętą.