Sezon na kurki. Jakie mają właściwości i zastosowanie?

Kuchnia

Pieprznik jadalny, nazywany również kurką, to grzyb występujący w lasach iglastych oraz liściastych. Można go spotkać od czerwca do października. Znalazł zastosowanie w kuchni. Z czym najlepiej smakują kurki?

Zdjęcie Pieprznik jadalny charakteryzuje się zawartością wysoko przyswajalnego białka / 123RF/PICSEL