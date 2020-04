Siedem patentów na domową kostkę rosołową

Naturalna, aromatyczna pełna ziół, warzyw i przypraw. Będzie ratunkiem zawsze wtedy, kiedy w przepisie widzisz bulion, a nie masz czasu ani składników, by ugotować wywar.

Zdjęcie Domowa kostka rosołowa "uratuje" każdą zupę /123RF/PICSEL

1. Do przygotowania domowej kostki bulionowej będziesz potrzebować: włoszczyzny, selera naciowego, cebuli, ziół (lubczyk, koperek, natka) oraz przypraw (listki laurowe, ziele angielskie, sól). Możesz dodać też świeży imbir oraz suszone grzyby. Warzywa i przyprawy stosuj w ulubionych proporcjach.

Reklama

2. Przyprawy zmiel na proszek w młynku albo utłucz w moździerzu. Warzywa, zależnie od rodzaju, oczyść, obierz, drobno zetrzyj. Zioła posiekaj. Możesz także wszystkie składniki przepuścić przez maszynkę do mięsa - będzie prościej i szybciej.

3. Masę warzywną, zioła i przyprawy przełóż do garnka o grubym dnie. Zalej wodą, dodaj 2-3 łyżki oliwy. Mieszając, doprowadź do wrzenia, potem gotuj na małym płomieniu bez przykrycia około 1 godziny - pilnując, by masa się nie przypaliła.

4. Ugotowaną masę zmiksuj. Posól, pasta powinna być wyraźnie słona.

5. Gotowa domowa kostka rosołowa konsystencją przypomina raczej gęstą pastę. Po ugotowaniu przełóż ją do słoiczków, zakręć i trzymaj w lodówce do ok. 1 tygodnia.

6. A jeśli jesteś przyzwyczajona do formy kostek, włóż pastę do silikonowej tacki na kostki lodu i zamroź. Zamrożona zachowa smak przez 3-4 miesiące.

7. Z jednej zamrożonej kostki rosołowej albo 1 i 1/2 łyżki pasty ze słoika uzyskasz ok. 1 szklanki aromatycznego warzywnego wywaru.