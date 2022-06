Zwiedzanie Gracji lub wylegiwanie się na chorwackiej plaży, nie może równać się ze swojskimi wakacjami u babci. To właśnie tak większość z nas spędzała najcieplejsze miesiące pierwszych lat życia. Z tym okresem wiąże się wiele wspaniałych wspomnień - również doznań smakowych. Dziś powrócimy do jednego z nich - chleba z mlekiem.

Chleb z mlekiem - prawdziwy rarytas

W jednej z kultowych produkcji filmowych dawnych lat możemy usłyszeć, że chleb z wodą ze studni i cukrem to prawdziwa "pyszota". Dzieciństwo było pełne takich zachwytów. Podobnie podchodziło się do chleba z mlekiem. Przepis jest prosty i wymaga tanich składników. Do jego wykonania potrzebujesz jedynie mleka, czerstwego chleba, odrobinę cukru i esencji waniliowej lub cukru wanilinowego.

Chleb z mlekiem - składniki

Do przygotowania rarytasu z dzieciństwa potrzebujesz:

1 szklanki mleka;

3 kromki chleba;

pół łyżeczki esencji waniliowej lub łyżeczkę cukru wanilinowego;

2 łyżeczki cukru.

Proporcje mogą być oczywiście zmienione "na oko" tak, aby smak najbardziej nam odpowiadał i przypominał przysmak od babci.

Chleb z mlekiem - przepis

Przygotowanie chleba z mlekiem warto zacząć od pokrojenia pieczywa w kostki. Wielkość dostosuj do własnych preferencji, pamiętając, że im porcja jest mniejsza, tym szybciej rozmięknie od mleka. Rozdrobniony chleb przełóż do dużego kubka lub głębokiej miski. Do garnuszka wlej mleko, dodaj cukier oraz esencję, a następnie podgrzej na kuchence. Gdy mleko będzie już ciepłe, a składniki rozpuszczone możesz takim syropem zalać chleb. Podawaj od razu po zalaniu pieczywa mlekiem smakowym. Jeśli chcesz porcję uzupełnić owocami, najlepiej przygotuj je wcześniej i dodaj od razu po zalaniu chleba syropem.

Smacznego!