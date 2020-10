Smakuje prawie prawie jak tradycyjne spaghetti carbonara, powstaje błyskawicznie, z prostych, łatwo dostępnych składników. Może być lekkim obiadem lub kolacją na ciepło.

Składniki 2-3 jajka

200g makaronu spaghetti

100g wędzonego boczku (ewentualne szynki)

30g tartego żółtego sera

ząbek czosnku

pół garści posiekanej natki pietruszki (może być suszona)

sól, pieprz

Makaron gotujemy według przepisu podanego na opakowaniu. Czosnek przeciskamy przez praskę, mięso kroimy w paseczki, podsmażamy razem na oliwie do lekkiego zrumienienia, zdejmujemy z ognia



Jajka wbijamy do miseczki, łączymy białko z żółtkiem, dodajemy starty ser, doprawiamy. Na patelnię z usmażonym czosnkiem i mięsem wykładamy ugotowany makaron dodajemy odrobinę wody, podgrzewamy kilka minut często mieszając całość.



Zdejmujemy patelnię z ognia, polewamy jej zawartość przygotowaną masą serowo-jajeczną, mieszamy energicznie, by nie ścięła się jak na jajecznicę, przekładamy porcje makaronu na talerze, dekorujemy natką pietruszki



RADA:



Danie można wzbogacić dodatkiem śmietany 30 proc.