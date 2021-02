Spaghetti ze szpinakiem i pysznym sosem śmietankowym

Spaghetti - ten rodzaj makaronu może doskonale smakować nie tylko z sosem bolońskim. Aby wprowadzić nieco urozmaicenia i więcej składników odżywczych do naszej kuchni, możemy dodać szpinak, pomidory, czy ser do tej włoskiej potrawy.

Zdjęcie Spaghetti może być podawane z różnymi składnikami /materiały prasowe

Składniki dla: 5-6 osób Składniki 1 opakowanie mrożonego szpinaku (np. Hortex)

300 g makaronu spaghetti

kostka rosołowa warzywna

150 g sera typu rokpol

200 g śmietanki 30%

20g pomidorków koktajlowych

garść włoskich orzechów

sól, pieprz

Szpinak w liściach rozmrozić. Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu, odcedzić. Ser pokruszyć, orzechy drobno posiekać, a pomidorki koktajlowe przeciąć na pół. Szpinak włożyć do rondla, dodać kostkę rosołową, dusić 5 minut i dodać śmietankę.



Dorzucić orzechy, połowę sera oraz pomidorki, przyprawić solą i pieprzem, dokładnie wymieszać, gotować na małym ogniu, aż do zredukowania śmietanki.



Zdjąć z ognia, dodać resztę sera i delikatnie zamieszać tak, by ser się nie rozpuścił. Odcedzony makaron dodać do sosu, wymieszać i podawać na talerzu.