Spękane ciasteczka

Być może nie wyglądają jak wypieki z najlepszej cukierni, ale za to jak smakują! Nie bez znaczenia jest też fakt, że bardzo łatwo jest je przygotować - z ich "produkcją" poradzi sobie każdy.

Składniki 2,5 tabliczki gorzkiej czekolady (70 proc.)

Pół kostki masła

1/3 szklanki cukru (może być trzcinowy)

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżka kakao

2 jajka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1/5 szklanki cukru pudru (do obtoczenia)

1. Czekoladę łamiemy na kawałki, umieszczamy w rondelku razem z masłem, cukrem, rozpuszczamy na niewielkim ogniu cały czas mieszając. Zdejmujemy z ognia, odstawiamy do przestygnięcia.

2. Do przestudzonej masy wbijamy jajka, wsypujemy kakao, mąkę i proszek do pieczenia. Łączymy wszystkie składniki. Masę wstawiamy do lodówki na ok. 12 godzin (lub po prostu na całą noc).



3. Po tym czasie formujemy z masy niewielkie, spłaszczone kulki, posypujemy je cukrem pudrem i wykładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pilnujemy, aby się nie stykały. Pieczemy 10 minut w temperaturze 180 stopni.