Sposób na banany

Jedni mówią – jeść, bo zdrowe i sycące, drudzy krzyczą – tuczą i mają dużo cukru! Jaka jest prawda o bananach? Kto powinien je jeść, a kto unikać? Co można z nich przygotować, nawet bez umiejętności kulinarnych?

Zdjęcie Z bananów można wyczarować mnóstwo pyszności /123RF/PICSEL

Niegdyś towar deficytowy, teraz banany dostępne są w każdym sklepie. Ostatnio stały się bohaterami akcji, w której przypomina się o kupowaniu pojedynczych owoców, nie tylko tych w kiściach, dzięki czemu sklepy nie muszą wyrzucać zepsutych samotnych bananów (hasztag: #ratujemysamotnebanany).

A jakie właściwości tych żółtych owoców są dla nas szczególnie cenne? Otóż banany to zbawienie na skołatane nerwy (co w dzisiejszych czasach wydaje się bardzo ważne). Owoce te są bogatym źródłem magnezu i cukru, poprawiają też pracę układu nerwowego, dzięki potasowi.

Banany dostarczają organizmowi człowieka również wartościowe składniki mineralne takie jak wapń, fosfor, fluor. Są też źródłem witamin: C, B1, B2, B12, A, E i w minimalnym stopniu wit. D.

Oprócz tego banany to niezły zastrzyk cukrów dających siłę do działania i poprawiających aktywność organizmu. W owocach znajduje się też cenny dla zdrowia błonnik, który oczyszcza organizm z zalegających odpadów przemiany materii.

A co przygotować z tych owoców, kiedy czasu i umiejętności brak? Oto nasze trzy propozycje.

Bananowy shake śniadaniowy

Zdjęcie Pyszne śniadanie w szklance / 123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 5 minut Składniki dla: 1 Składniki 1 banan (najlepiej dojrzały)

łyżeczka masła orzechowego

łyżeczka kawy rozpuszczalnej

1 łyżka płatów owsianych

szklanka mleka (krowiego lub roślinnego)

Wszystkie składniki wrzucić do blendera i dokładnie zmiksować. Przelać do szklanki i wypić od razu lub wziąć ze sobą do pracy.

Bananowa przekąska fit

Zdjęcie Taka przekąska z łatwością zaspokoi ochotę na coś słodkiego / 123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 5 minut Składniki dla: 1 Składniki 1 banan

3 łyżeczki masła orzechowego

ewentualnie wiórki kokosowe

Banana pokrój w grubsze plasterki. Połowę plasterków posmaruj masłem orzechowym i złóż małe "kanapeczki". Jeśli masz ochotę, obtocz boki przekąsek w wiórkach kokosowych.

Bananowe placuszki z dwóch składników

Zdjęcie Te placuszki to idealna przekąska dla dzieci / 123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 10 minut Składniki dla: 2 Składniki 2 banany (najlepiej bardzo dojrzałe)

4 jajka z chowu ekologicznego

olej do smażenia

ewentualnie wanilia

Banany rozgnieć widelcem na papkę. W osobnej misce roztrzep jajka do powstania lekkiej pianki. Wymieszaj z papką bananową i dodaj wanilię, jeśli jej używasz. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju. Łyżką nakładaj porcje ciasta na placuszki i smaż z każdej strony aż do lekkiego zbrązowienia.