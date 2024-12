Francuska zupa cebulowa

Rosół to zawsze doskonały wybór na świąteczną zupę, ale dlaczego by nie zaszaleć i nie przygotować czegoś bardziej oryginalnego? Może zupa cebulowa, podana w stylu francuskim, z pysznymi, serowymi grzankami?

Składniki:

1 kg cebuli

2 łyżki masła klarowanego

1 szklanka białego wina wytrawnego

50 ml brandy

1 l bulionu wołowego

sól

pieprz

świeży tymianek

Do podania:

grzanki z serem

Zupa cebulowa Archiwum autora

Opis przygotowania:

Cebulę pokroić w półplasterki. Masło roztopić w garnku, wrzucić posiekaną cebulę i smażyć tak długo, aż się skarmelizuje (powinna lekko zbrązowieć).

Wlać wino i brandy. Wymieszać i gotować przez chwilę, by alkohol zaczął parować.

Zalać bulionem, przyprawić solą i pieprzem, wrzucić listki tymianku, wymieszać, przykryć i gotować na małym ogniu przez ok. 15 minut.

Podawać z grzanką (zapieczoną z serem żółtym, np. gruyère). Udekorować gałązkami tymianku.

Zobacz również: Popisowe dania nie tylko na niedzielny obiad

Krem z soczewicy z chrupiącymi paluchami

Kolejną propozycją jest krem z soczewicy. Aby nadać mu wyjątkowego charakteru, proponuję podać go z chrupiącymi paluchami z ciasta francuskiego.

Składniki:

2 l wywaru jarzynowego lub drobiowego

20 dag soczewicy czerwonej

1 łyżka oliwy

2 marchewki

1 cebula

3 ząbki czosnku

1 puszka pomidorów w kawałkach

½ papryczki chili

kawałek imbiru

1 łyżeczka cząbru

1 łyżeczka wasabi

2 łyżki sosu sojowego

sól

pieprz

kolendra do dekoracji

Paluszki:

gotowe ciasto francuskie

sezam

1 jajko

sól gruboziarnista

Opis przygotowania:

Soczewicę przepłukać na sicie pod bieżącą wodą, przełożyć do garnka, zalać gorącym wywarem, przykryć i gotować przez 40 minut.

W tym czasie przygotować paluszki. Gotowe ciasto francuskie rozwinąć na desce, posypać sezamem, wgnieść w ciasto wałkiem. Posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać solą. Za pomocą radełka wyciąć paski. Każdy przekręcić i ułożyć na blasze piekarnikowej (wyłożonej papierem do pieczenia). Piec przez kilkanaście minut, w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C.

Na patelni rozgrzać oliwę, wrzucić marchewki pokrojone w plastry. Po chwili dorzucić pokrojoną cebulę. Dodać posiekany czosnek. Przesmażyć i przełożyć do garnka z soczewicą.

Dodać pomidory. Dorzucić pokrojoną papryczkę chili (bez pestek). Przyprawić świeżo startym imbirem. Dodać suszony cząber. Wymieszać, przykryć i gotować przez 5 minut.

Przyprawić wasabi i sosem sojowym. Zmiksować. Na samym końcu doprawić do smaku solą i pieprzem.

Na talerzu udekorować listkami kolendry. Podawać z paluszkami z ciasta francuskiego.

Kotlet de volaille

Kotlet de volaille Archiwum autora

Na drugie danie oczywiście można podać karpia, jeśli pozostał po Wigilii. Jeśli jednak macie ochotę na coś innego i chcecie zrezygnować z dań jarskich, poniżej znajdziecie propozycje mięsne.

Na początek proponuję kotlet de volaille w mojej wersji.

Składniki:

2 podwójne filety z piersi kurczaka (najlepiej z kostką)

sól

pieprz

sok z cytryny

natka pietruszki

100 g masła

2 jajka

mąka

bułka tarta

masło klarowane do smażenia

Do podania:

ziemniaki z wody

koperek

glazurowana marchewka z pomarańczą

Opis przygotowania:

Filet przekroić na pół, delikatnie rozbić tłuczkiem. Przyprawić solą i pieprzem. Skropić sokiem z cytryny, posypać posiekaną natką pietruszki. Zamrożone masło pokroić na słupki i ułożyć na każdym kawałku mięsa (po dwa słupki). Ciasno zwinąć i wstawić do lodówki na 30 minut.

Obtoczyć w mące (nadmiar strzepać), zanurzyć w rozbełtanym jajku i obsypać bułką tartą.

Smażyć w głębokim tłuszczu. Odsączyć na ręcznikach papierowych.

Serwować z ziemniakami z wody i glazurowaną marchewką z pomarańczą.

Schab faszerowany orzechami i wędzonymi śliwkami

Inną propozycją jest schab faszerowany orzechami i wędzonymi śliwkami, podany z delikatnymi ziemniakami księżnej.

Składniki:

1 kg schabu bez kości

sól

pieprz

1 łyżka majeranku

sok z cytryny

15 dag śliwek suszonych

10 dag orzechów włoskich

1 żółtko

olej do obsmażenia

Puree:

1 kg ziemniaków

3 łyżki masła

1/4 szklanki śmietanki 30%

szczypta gałki muszkatołowej

3 żółtka

Opis przygotowania:

Umyty i osuszony schab oprószyć solą i pieprzem, natrzeć majerankiem i skropić sokiem z cytryny. Owinąć folią spożywczą i wstawić do lodówki. Suszone, wędzone w dymie śliwki zalać wodą i odstawić do namoczenia na całą noc.

Następnego dnia podgotować śliwki w tej samej wodzie, w której się moczyły. Odsączyć i wystudzić. Wywaru nie wylewać. Śliwki pokroić w cienkie paseczki. Przełożyć do miski.

Orzechy uprażyć na suchej patelni. Gdy wystygną, posiekać i połączyć ze śliwkami. Dodać żółtko. Przyprawić solą i pieprzem. Wymieszać.

Schab naciąć wzdłuż mniej więcej do połowy głębokości. Nie docinać do końca - tak, by powstało coś w rodzaju kieszonki. W nacięcie włożyć farsz. Aby wszystko pozostało na swoim miejscu, obwiązać dratwą.

Tak przygotowane mięso obsmażyć na patelni, na mocno rozgrzanym oleju, po czym przełożyć do foremki wyłożonej folią aluminiową. Polać odłożonym wywarem śliwkowym i szczelnie zawinąć. Naczynie ze schabem wstawić na 1 godzinę do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.

Ziemniaki obrać i ugotować w osolonym wrzątku. Odcedzić. Dodać 2 łyżki masła, śmietankę i świeżo startą gałkę muszkatołową. Ubić.

Gdy kartofle przestygną, wybić żółtka i dokładnie wymieszać. Przełożyć do rękawa cukierniczego i wycisnąć na blachę piekarnikową, wyłożoną papierem do pieczenia. Posmarować roztopionym masłem (wystarczy 1 łyżka) i zapiec w temp. 180 st. C.

Schab wyjąć z pieca mniej więcej po godzinie pieczenia. Odwinąć folię i z powrotem włożyć do piekarnika, by wierzch ładnie się zrumienił.

Po 20 minutach mięso wyjąć, pozbyć się dratwy i pokroić w dość grube plastry. Podawać z zapieczonymi ziemniakami oraz sosem, który powstał podczas pieczenia.

Powyższe propozycje to tylko kilka pomysłów na wyjątkowe dania, które mogą wzbogacić świąteczny stół. Niezależnie od wyboru, najważniejsze jest, by spędzić ten czas w gronie najbliższych, dzieląc się nie tylko jedzeniem, ale także radością i miłością.

Weronika Błaszczyk, obesitolog: Ile cukru dziennie spożywamy? INTERIA.PL