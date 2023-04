Dzięki wysiłkom dietetyków i popularyzatorów wiedzy świadomość dobrych praktyk z zakresu zdrowego żywienia systematycznie wzrasta. Są jednak okazje, kiedy tradycja i przyzwyczajenie biorą górę nad wiedzą i rozsądkiem. Takimi momentami są przede wszystkim urodziny, imieniny, rodzinne jubileusze, wesela oraz Boże Narodzenie i Wielkanoc.

"A tego próbowałaś"?

Choć w konsekwencji przemian społecznych tradycja odgrywa w codzienności coraz mniejszą rolę, model celebracji ważnych chwil w wielu domach pozostaje niezmienny: świętuje się rodzinne, przy suto zastawionym stole, dokładki nie odmawia, a nałożoną przez gospodarza porcję zjada do ostatniego kęsa.

Tradycja reguluje nie tylko nasz biesiadny savoir vivre, ale również jadłospis. Na świątecznym stole nie może zabraknąć potraw i przekąsek na bazie mięs, obowiązkowym elementem są ciasta, a dodatkami sos tatarski, majonez, śmietana. Jednym z nielicznych warzywnych elementów jest sałatka jarzynowa, zwykle również obficie udekorowana majonezem.

Żołądek mówi: stop

Zdjęcie Napar ziołowy skutecznie zwalczy poświąteczną niestrawność / 123RF/PICSEL

Choć wielu Polaków ceni sobie smak powyższych potraw, to co miłe podniebieniu, nie zawsze okazuje się łaskawe dla żołądka. Zwłaszcza, gdy jest spożywane w ilościach przekraczających zarówno nasze potrzeby jak i możliwości. W efekcie po kilku godzinach spędzonych przy stole układ trawienny często daje o sobie znać. Gazy, wzdęcia, zgada, czy uczucie ciężkości to sposób, w jaki nasz żołądek i jelita mówią "stop. Tym razem przesadziłeś".

Skąd ten trawienny bunt? Większość świątecznych potraw to dania i przekąski ciężkostrawne. Zjadając porcję pasztetu z sałatką jarzynową, jajko z sosem tatarskim i kawałek ciasta na deser, "wpuszczamy" do żołądka pozbawioną błonnika mieszkankę tłuszczów, białka i cukru, która dla układu trawiennego stanowi prawdziwe wyzwanie. Jeśli dodatkowo podlejemy ten mix kawą lub alkoholem, problemy gastryczne będą tylko kwestią czasu.

Herbata przyniesie ulgę

Zdjęcie Aromatyczny cynamon wspomaga trawienie / Picsel / 123RF/PICSEL

Jak długo będziemy się z nimi borykać? Cały proces trawienia, począwszy od wprowadzenia jedzenia do ust, aż do jego wydalenia trwa od kilkunastu do nawet 30 godzin. Dość długo. Są jednak sposoby na przyspieszenie tego procesu i pobudzenie pracy układu trawiennego.

Przy wzdęciach, gazach, uczuciu ciężkości, ulgę powinny przynieść popularne, kuchenne przyprawy. Jeśli poczujesz, że twój żołądek mówi "dość", zamiast po filiżankę kawy czy kieliszek wina sięgnij po herbatę, najlepiej tą z kopru włoskiego lub mięty pieprzowej. Napary, tradycyjnie podawane dzieciom przy kolkach czy zatruciach pokarmowych, pomogą również przejedzonym dorosłym.

Zdjęcie Imbir podkręci nie tylko smak, ale również trawienie / 123RF/PICSEL

Smak i skuteczność ziołowej herbaty możesz pokręcić dodając do niej odrobinę popularnych przypraw. Doskonałym sojusznikiem naszego żołądka i jelit jest aromatycznym cynamon, ostry imbir i wyrazista kurkuma.

Powyższa trójka świetnie sprawdzi się nie tylko jako dodatek do pitej po posiłku herbaty, ale również jako składnik porannego napoju. Jeśli po całym dniu biesiadowania, również rano towarzyszy nam uczucie ciężkości, krótko po przebudzeniu, zamiast kawy, herbaty czy soku, lepiej wypić szklankę ciepłej wody z cytryna i przyprawami. Taka mikstura pobudzi jelita do pracy.

A co, kiedy szklanka czy kubek są już puste? Zamiast siedzieć przy stole i czekać na efekty, najlepiej udać się na spacer. Wszak nie od dziś wiadomo, że ruch jest sprzymierzeńcem metabolizmu.